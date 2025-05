«Não devia...» mas fez. Diogo Bordin derrete Carolina Braga com massagem escaldante

Diogo Bordin deu uma massagem intensa e cheia de carinho a Carolina Braga, pernas, barriga e cabeça incluídas!

Entre toques suaves e muitos sorrisos os dois trocaram beijos em cima do colchão... cumplicidade à flor da pele!

«Não devia estar fazendo isso enquanto funcionário...»: O romance voltou a aquecer no Resort da Malveira!

Esta quinta-feira, 9 de maio, as emoções voltaram a aquecer no Big Brother, durante mais uma atividade no resort da Malveira. O momento de massagens, destinado a proporcionar relaxamento aos hóspedes, acabou por se transformar num cenário de grande cumplicidade entre Carolina Braga, de 29 anos, e Diogo Bordin, de 37.

Apesar dos recentes contratempos entre ambos, a proximidade que têm vindo a manter ficou mais uma vez evidente. Diogo Bordin massajou Carolina com atenção e carinho, da cabeça aos pés, passando pela barriga, sempre com um toque cuidado e próximo. O ambiente entre os dois rapidamente aqueceu com trocas de olhares, sorrisos cúmplices e até beijos na boca, enquanto partilhavam o mesmo colchão.

Num tom sedutor e com uma dose de brincadeira, Diogo não resistiu a comentar: «Não devia estar fazendo isso enquanto funcionário…», o concorrente provocou risos de Carolina e aumentou o clima de romance que paira sobre os dois.

Enquanto isso, as câmaras não perderam um segundo deste momento íntimo, que promete agitar ainda mais os ânimos dentro e fora da casa. Percorra a nossa galeria e veja o momento em pormenor.

