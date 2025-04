Planos para o futuro? Carolina Braga e Diogo Bordin conversam sobre a vida fora da casa

O amor está no ar na casa do Big Brother, sendo Carolina Braga e Diogo Bordin os maiores 'culpados' disso mesmo. Durante a tarde, o anfitrião proporcionou ao casal um almoço romântico a dois à luz das velas, onde Carolina e Diogo conversaram sobre planos futuros. O casal está mais próximo que nunca e a sua cumplicidade faz-se notar, o que chamou à atenção do anfitrião. Carolina e Diogo proporcionaram carinhosos momentos, deixando no ar a possibilidade de algo mais.

A conversa apaixonada fluiu naturalmente, mostrando os sinais de clara cumplicidade e paixão entre os colegas. Diogo Bordin, um homem viajado, foi questionado acerca dessa sua mesma faceta por Carolina Braga. A concorrente quis saber se isto se manteria caso as condições fossem as que vivem agora, o que poderia ser um problema para a relação. No entanto, Diogo Bordin não escondeu que se sente preparado para agarrar a oportunidade que está a ter.

Entre risos e carinhos, a conversa seguiu rumo e tomou balanço. A conversa foi mais longe e levou o casal a falar sobre filhos e casamento. Carolina Braga não escondeu que isso poderia vir a ser uma possibilidade, caso sentisse que Diogo seria o homem certo para tal. Ainda que mais reticente, Diogo Bordin acabou por concordar.

O almoço romântico mostrou, uma vez mais, a proximidade do casal. O casal mostra-se destemido e mais forte que nunca, aproveitando o almoço romântico a dois e à luz das velas para fortalecer os laços da relação.