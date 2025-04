Polémico: Beijo entre Carolina e Diogo 'incendeia' estúdio em direto

Já não se escondem: Carolina Braga e Diogo Bordin cedem ao amor e dão beijo apaixonado. As imagens do momento aqui

No «Dois às 10», Cristina Ferreira dá a sua opinião sobre os concorrentes do Big Brother. A apresentadora não escondeu nada e até assumiu as suas preferências, dizendo também aqueles que gosta menos. O beijo de Carolina Braga e Diogo Bordin também foi tema de debate, e até algo que intenso, dado a divergência de opiniões.

A polémica invadiu o estúdio do «Dois às 10», quando as conversas convergiram para o tema do amor. O beijo de Carolina Braga e Diogo Bordin voltou a dar que falar, mas desta vez por razões menos boas, a aproximação do casal foi assunto de debate e até gerou opiniões controversas. Cristina Ferreira foi a primeira a manifestar-se, não achando genuína esta aproximação tão repentina. A apresentadora assumiu que não achava normal que num dia estivesse tão distante e no seguinte já estivesse aos beijos. Cláudio Ramos defendeu a concorrente, dizendo que a mesma precisava de um 'sinal' para avançar e, depois de ouvir as palavras da mãe, sentiu a confiança para se entregar a Diogo.

Ainda assim, Cristina Ferreira não concordou com Cláudio Ramos. A apresentadora afirmou que não achava as palavras suficientes para mudar a prestação da concorrente no jogo questionando, então, os sentimentos de Carolina Braga. Os comentadores concordaram com as palavras de Cristina Ferreira e acrescentaram que Diogo está a fazer um jogo inteligente. Cristina Ferreira voltou a reforçar que esta aproximação pode não ser genuína, e ambos podem tirar partido deste 'jogo de casal' para chegar mais longe no jogo.