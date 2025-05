Primeiro arrufo dos pombinhos. Carolina Braga e Diogo Bordin chateiam-se: «Não é um tema para…»

Estas são as fotografias mais apaixonadas de Diogo Bordin e Carolina Braga. Eis os melhores momentos

Carolina Braga e Diogo Bordin chatearam-se pela primeira vez. Os dois concorrentes do Big Brother, que vivem uma relação amorosa na casa mais vigiada do País e que na semana passada protagonizaram o primeiro beijo na boca em direto, tiveram esta tarde o primeiro arrufo. Carolina veio pedir justificações a Diogo, depois de não ter gostado de uma atitude do amado em resposta a comportamentos seus.

Carolina Braga acusou o modelo de ter tocado num assunto, que a surpreendeu, e que considera que deve ser debatido longe das câmaras. «Não é um tema para aqui, é lá para fora».

Já Diogo alega que a amada comentou uma situação pessoal com muitas pessoas e que nem ele tinha conhecimento. «Eu achei que era mais pessoal e depois não é tanto», frisa. Carolina explica-se: «Eu é que decido com quem partilho».

«Estavas expondo coisas que não tinhas falado para mim», insiste Diogo.

«Vejo se abrir com o grupo de coisas que nem eu sei. Foi só isso. Fiquei chateado grau leve. São pequenas coisas que me incomodaram».

Carolina tenta resolver a situação e pede ao amigo colorido para que partilhe sempre tudo o que sente com ela.

