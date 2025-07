Três meses depois, será que o amor resistiu? Saiba como está a relação de Diogo Bordin e Carolina Braga

Juntos, fortes e felizes. Carolina Braga e Diogo Bordin celebram três meses de namoro.

Carolina Braga e Diogo Bordin saíram da casa do Big Brother 2025 no dia 29 de junho, durante a grande final do reality show da TVI, e desde então têm mantido viva a relação que começaram dentro do jogo.

Na altura, a distância geográfica — já que Diogo vive noutro país— levantou dúvidas entre os fãs sobre a viabilidade da relação fora da casa. No entanto, os dois têm provado que o sentimento é mais forte do que qualquer obstáculo.

Esta segunda-feira, dia 21 de julho, o casal assinalou três meses de namoro com uma partilha especial nas redes sociais. Através de stories no Instagram, mostraram-se juntos e cúmplices, celebrando esta nova fase da relação. Além disso, têm partilhado vários momentos a dois por Portugal, visitando diferentes locais e aproveitando o verão lado a lado.

Apesar de Diogo ser brasileiro e ter uma vida fora de Portugal, tudo indica que a relação está a correr de forma positiva: o casal tem estado inseparável e demonstra, nas redes, carinho, sintonia e felicidade. Para já, ainda não se sabe se Diogo irá fixar-se em Portugal ou se Carolina planeia uma temporada fora, mas os dois parecem determinados em fazer a relação resultar.

A relação entre Diogo Bordin e Carolina Braga conquistou o público dentro da casa do Big Brother 2025, mas a vida real já colocou à prova o primeiro grande desafio do casal. Fora das câmaras, e agora longe da rotina da casa mais vigiada do país, Diogo e Carolina enfrentam um obstáculo prático, mas significativo: não vivem no mesmo país.

Durante a presença no programa Dois às 10, conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Diogo revelou que ainda não tem residência fixa em Portugal — ao contrário de Carolina, que já está instalada por cá. «É um problema que ainda está a ser resolvido, mas faz parte», afirmou o ex-concorrente, sem entrar em grandes detalhes, mas deixando claro que a situação requer alguma gestão.

Apesar da diferença geográfica e da logística ainda indefinida, os dois mantêm a boa disposição e cumplicidade que os tornou um dos casais mais acarinhados pelo público. O momento até foi alvo de brincadeiras por parte dos apresentadores, com Cláudio Ramos a atirar em tom de provocação: «É a Carolina que nos vai responder!» levando risos ao estúdio. Questionado de forma mais direta sobre o estado da relação, Diogo respondeu com um sorriso tímido: «Estamos bem.»

O «primeiro teste» fora da casa parece estar a ser encarado com naturalidade. Entre desafios logísticos e decisões importantes, Diogo e Carolina mostram que, para já, o amor continua firme — mesmo fora das paredes da casa do Big Brother.

