Um para cada lado. Separados, Diogo Bordin e Carolina Braga mostram-se com outras companhias

Catarina Miranda e Jéssica voltam a entrar em conflito por causa de Afonso Leitão

Big Brother deixa alerta aos concorrentes após ato polémico de Catarina Miranda: «Da próxima vez...»

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

Catarina Miranda no alvo de Kina: «Ela é uma obsessiva-compulsiva»

Catarina Miranda deixa recado enigmático: «Não é ciúmes, só estou cansada»

Jéssica Vieira lança aviso: «Na hora certa vocês vão ver como a banda toca»

Inédito! Adriano Silva Martins faz comunicado inesperado sobre episódio dentro da casa

O banho de Bruna que deu que falar... e não foi só pela água

O temido castigo do tubarão já tem novas “presas”. Conheça as vítimas da semana

«Isto doeu-lhe muito»: Marta Gil comenta reação de concorrente

Polémico! Ana Duarte destrói Catarina Miranda: «Ninguém te suporta»

Kina expõe a estratégia de Miranda: «Aqui todos somos alvos da Catarina»

Kina fala sobre o comportamento contraditório de Miranda: «Um dia trata-me mal, no outro trata bem »

«És um invejoso»: Catarina Miranda dispara contra Viriato Quintela

Daniela Santos deixa farpa sobre ataques a Kina: «Agora já não faz tanta confusão ver dois miúdos a atacar (…)»

Daniela Santos critica Afonso Leitão em direto e deixa frase que está a dar que falar: «Ele devia ter posto um travão»

Última Hora! Daniela Santos abre o coração e fala sobre Afonso Leitão

«Eu não queria prejudicar ainda mais alguém que eu gostava»: o dilema emocional de Daniela Santos com Afonso Leitão

O que Daniela Santos sentiu ao sair do Big Brother Verão? A resposta vai surpreender

Bruna sente-se desrespeitada e confronta colegas: «Não tiveram respeito por mim»

Bruna prevê conflito e avisa Kina: «Vão cair em peso em ti»

Sozinha e indignada, Kina vira-se para as câmaras e revela tudo

Cheirinho a bolo no ar! Veja a receita que Kina e Ana Duarte estiveram a preparar

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

Catarina Miranda apanhada pelo Big a tentar códigos para abrir a caixa do passaporte para a final

Um para cada lado. Separados, Diogo Bordin e Carolina Braga mostram-se com outras companhias

  Big Brother
  Hoje às 18:14
Um para cada lado. Separados, Diogo Bordin e Carolina Braga mostram-se com outras companhias - Big Brother

O amor não venceu: Diogo Bordin e Carolina Braga estão separados e aproveitam a vida com novas companhias.

O romance que começou no Big Brother 2025 chegou ao fim. Diogo Bordin e Carolina Braga, que se conheceram e começaram a namorar no reality show da TVI, anunciaram esta quarta-feira, 13 de agosto, que decidiram seguir caminhos separados.

Agora, o ex-casal tem-se mostrado a "recuperar", através de posts nas redes sociais. Estão em lados opostos do país. Diogo Bordin ainda está em Portugal, a desfrutar da companhia de novos amigos, como é o caso de António Leal e Silva. Neste momento, o modelo encontra-se no Porto, a conhecer a cidade portuguesa. Já Carolina tem-se mostrado a aproveitar dias de sol na praia, na zona do Estoril, junto de amigos.

 

Recorde o fim...

Numa nota conjunta, partilhada nas redes sociais, o ex-casal revelou que pôs um ponto final no namoro. «Gostaríamos de informar que de forma respeitosa, decidimos terminar o nosso relacionamento. Esta decisão foi tomada com maturidade e consciência, a pensar no bem-estar de ambos», começaram por escrever, na mensagem divulgada nos stories do Instagram. 

«Sentimos muito carinho e respeito um pelo outro, por isso pedimos que preservem a nossa privacidade neste momento e evitem comentários ou especulações desnecessárias. Pedimos respeito um pelo outro. Agradecemos muito o carinho de todos. Carol e Diogo», findaram.

A mensagem, assinada por ambos, sublinha que a decisão foi tomada de forma consciente e respeitosa, e apela à compreensão do público, pedindo que não haja especulações sobre os motivos da separação.

Veja aqui a mensagem em questão:

