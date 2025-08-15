Um para cada lado. Separados, Diogo Bordin e Carolina Braga mostram-se com outras companhias

O romance que começou no Big Brother 2025 chegou ao fim. Diogo Bordin e Carolina Braga, que se conheceram e começaram a namorar no reality show da TVI, anunciaram esta quarta-feira, 13 de agosto, que decidiram seguir caminhos separados.

Agora, o ex-casal tem-se mostrado a "recuperar", através de posts nas redes sociais. Estão em lados opostos do país. Diogo Bordin ainda está em Portugal, a desfrutar da companhia de novos amigos, como é o caso de António Leal e Silva. Neste momento, o modelo encontra-se no Porto, a conhecer a cidade portuguesa. Já Carolina tem-se mostrado a aproveitar dias de sol na praia, na zona do Estoril, junto de amigos.

Recorde o fim...

Numa nota conjunta, partilhada nas redes sociais, o ex-casal revelou que pôs um ponto final no namoro. «Gostaríamos de informar que de forma respeitosa, decidimos terminar o nosso relacionamento. Esta decisão foi tomada com maturidade e consciência, a pensar no bem-estar de ambos», começaram por escrever, na mensagem divulgada nos stories do Instagram.

«Sentimos muito carinho e respeito um pelo outro, por isso pedimos que preservem a nossa privacidade neste momento e evitem comentários ou especulações desnecessárias. Pedimos respeito um pelo outro. Agradecemos muito o carinho de todos. Carol e Diogo», findaram.

A mensagem, assinada por ambos, sublinha que a decisão foi tomada de forma consciente e respeitosa, e apela à compreensão do público, pedindo que não haja especulações sobre os motivos da separação.

Veja aqui a mensagem em questão: