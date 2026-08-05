Viveu um romance no Big Brother, voltou para o ex-namorado e prepara-se para subir ao altar. Todos os detalhes sobre o pedido de casamento

Carolina Braga vive um dos momentos mais felizes da sua vida. A antiga concorrente do Big Brother ficou noiva de Diogo Ramos, que escolheu uma data e um cenário carregados de significado para fazer o tão esperado pedido de casamento.

O momento aconteceu no dia de aniversário de Carolina, precisamente à hora em que nasceu, tornando a ocasião ainda mais especial. Como se isso não bastasse, Diogo Ramos escolheu o local onde o casal costuma passar férias todos os anos, um destino repleto de memórias e simbolismo para ambos.

Numa entrevista no Dois às 10, Carolina não escondeu a emoção e partilhou com o público como foi o momento. Entre algumas palavras, destacou-se uma declaração: "Não vejo a minha vida sem ele."

A notícia marca um novo capítulo na vida da ex-concorrente, cuja história amorosa tem sido acompanhada de perto pelo público desde a sua participação no Big Brother. Foi dentro da casa mais vigiada do país que Carolina viveu uma relação com Diogo Bordin, romance que acabou por não resistir ao regresso à vida real.

Após o fim dessa relação, Carolina reencontrou Diogo Ramos, um amor que fazia parte da sua vida antes da experiência televisiva. Os dois decidiram dar uma nova oportunidade à relação e, desde então, têm construído um percurso marcado pela estabilidade, cumplicidade e discrição, longe das polémicas.

Agora, esse caminho ganha um novo significado com o noivado. Depois de ter vivido uma intensa experiência no Big Brother e de ter visto a sua vida amorosa mudar por completo, Carolina Braga mostra que encontrou o equilíbrio ao lado de Diogo Ramos. E, ao aceitar o pedido de casamento, confirmou que o futuro que imaginava passa, inevitavelmente, por aquele que hoje chama de noivo.

Apaixonou-se no Big Brother, mas a relação não vingou. Agora, voltou para o 'ex' e anuncia que está noiva

Carolina Braga está noiva! Depois de muitos altos e baixos, Diogo Ramos decidiu pedir a ex-concorrente do Big Brother 2025 em casamento, e a data escolhida não podia ser mais especial.

A revelação foi feita pela própria. No Instagram, Carolina Braga partilhou um vídeo onde mostra o companheiro a pôr o joelho no chão para fazer o tão desejado pedido.

«No dia do meu aniversário, exatamente à hora em que nasci, disse SIM ao amor da minha vida», começou por escrever Carolina Braga, na legenda daquela partilha.

E prosseguiu: «Há amores que, aconteça o que acontecer, encontram sempre o caminho de volta. E estar contigo é estar em casa.»

«Começa aqui o nosso para sempre. 09/06/2026 ❤️💍», completou.

Pode ver aqui o vídeo do momento romântico:

Os fãs ficaram rendidos ao momento romântico. «Muitos Parabéns sejam sempre muito felizes», «YEAHHHHHHHHHH! P A R A B E N S !!!!! Estouuito feliz por vocês ❤️❤️❤️❤️❤️», «AHHHHH PERFEITOOOOS 🤍», «Já posso escolher o fato do casamento? 😍», «É tão bom ver-te feliz!! 🥹», «Pronto. Morri ! 🥹», «Que este novo capítulo seja tão bonito quanto vocês! 🥹🤍», «Não sei porquê mas achava que vinha aí um pedido de casamento 🥹 que sejam muito felizes e parabéns 🎉 felicidades aos noivos 💍❤️ beijinhos 😘», são alguns dos comentários que se podem ler.