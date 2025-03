Exclusivo APP TVI Reality: Guerra de tias de Cascais? Carolina Braga já não pode com Inês Vilhalva

Carolina Braga e Inês Vilhalva ficaram juntas no armazém depois de uma troca. Mas parece que as duas concorrentes, que vêm de Cascais, estão em rota de colisão. Carolina defende que a «beta alternativa de Cascais» tem «jogo fraco.

Carolina é a inquilina mais recente do armazém e, durante os bastidores do Especial, Micael pergunta-lhe o que acha de Inês e a concorrente afirma que a sua conterrânea tem um jogo fraco.

Já o Igor está mais interessado em obter informações sobre a Sara, concorrente com quem entrou na estreia e que quer conhecer melhor. Já na Casa, o Nuno mete-se com a Solange que se deixa abraçar pelo concorrente...

Com os primeiros momentos de convivência a revelar-se animados, a expectativa para o desenrolar do Big Brother aumenta, prometendo emoções fortes, alianças inesperadas e, claro, as primeiras estratégias para a competição.

