Primeiro embate! Carolina Braga provoca Inês Vilhalva e clima aquece na cadeira quente: «Quando tiverem piada, vou rir…»

Conflito na casa! Carolina Braga e Inês Vilhalva trocam farpas na cadeira quente e mostram que a convivência não será fácil.

Rivalidade à vista? As duas concorrentes de Cascais já dão que falar – será o início de uma guerra dentro do Big Brother 2025?

O Big Brother 2025 mal começou, mas os primeiros conflitos já estão a aquecer a casa mais vigiada do país! Na cadeira quente, Carolina Braga e Inês Vinhalva, ambas de Cascais, protagonizaram um momento tenso, deixando claro que podem não ter muito em comum.

A tensão começou quando Carolina admitiu que não sentiu uma grande abertura na relação com Inês. «A pessoa com quem, de facto, não senti grande abertura foi mesmo com a Inês. Não conseguimos falar muito, para além de vivermos em Cascais, não sei muito mais sobre ela».

Inês, sem deixar o comentário passar em branco, respondeu com ironia: «Deve ser porque eu tenho um sotaque mais carregado de Cascais, não entendo muito o que ela diz, pronto, é por aí.»

O Big Brother aproveitou a situação para apimentar ainda mais a conversa e perguntou a Carolina se preferia o sentido de humor de Inês ou do colega Manel. Sem hesitar, a concorrente respondeu: «Se eu não me ri ainda das do Manel… Quando tiverem piada, vou rir.»

Será este o início de uma rivalidade ou apenas um primeiro teste de personalidades dentro da casa? Fique atento a todos os desenvolvimentos do Big Brother 2025!

Veja também:

Conheça Diogo Bordin, o concorrente do Big Brother que já participou num reality show em Itália - Big Brother - TVI

Leonardo Gerevini: Veja o antes e depois da transformação corporal do concorrente do Big Brother - Big Brother - TVI