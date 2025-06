A casa está a pegar fogo! Luís Gonçalves ataca Carolina Braga com todas as armas: «Mentirosa, perigosa»

Carolina Braga e Diogo Bordin sozinhos no mesmo quarto? Luís Gonçalves manda 'boca' e o caos instala-se: «Tens uma filha lá fora»

No Big Brother, o clima entre Luís Gonçalves e Carolina Braga voltou a aquecer. O ex-fuzileiro voltou a insistir que Diogo Bordin devia intervir quando a namorada se exalta com ele.

«Ela já me disse aqui que me quer tirar do sério. Mas ainda tens de comer muita papinha, companheira», atirou Luís. «O Diogo pode acalmá-la», acrescentou.

Carolina Braga interveio: «Desde quinta-feira que não falo com o Luís e ele todos os dias fala de mim e quando não lhe dou atenção ele fica a gritar, a perseguir-me e a ofender-me», disse a concorrente.

Luís Gonçalves arrasa Carolina Braga: «Deus queira que as mulheres não sigam o teu exemplo»

Luís Gonçalves continuou a reagir, bastante exaltado, às acusações de Carolina Braga. «És mesmo mentirosa, és mesmo perigosa», reagiu. «O Luís diz ao Diogo para me ir controlar porque eu estou com falta de...», respondeu Carolina. «Estás com falta de? Quando é que eu disse isso? És mentirosa, mas estás a brincar, ou quê?», retorquiu o ex-fuzileiro.

«Estás na televisão, tem vergonha. Ela faz isto de propósito. Como é que uma pessoa fica calada com uma pessoa a dizer estas coisas? Ganha mas é vergonha na cara, rapariga. Tu e o teu namoradinho», prosseguiu Luís, muito exaltado. Carolina Braga começou a mandar beijinhos para Luís Gonçalves, em tom de ironia, e o concorrente reagiu: «Isto é alguma coisa? A mandar-me beijinho? Ainda me provocas, és uma vergonha. Deus queira que as mulheres não sigam o teu exemplo», findou.