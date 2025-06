Ainda podem ser amigos? Luís Gonçalves não fica indiferente às lágrimas de Carolina Braga... e dá conselho precioso

Durante uma dinâmica do Big Brother, os concorrentes partilharam aquilo que ganharam e aquilo que perderam com esta experiência. Chegada a sua vez, Carolina Braga desabou em lágrimas.

A jovem de Cascais, de 29 anos, confessou que ganhou «paciência» com a passagem pela casa mais vigiada do País. «Foi permitir-me a sentir sensações, a vulnerabilizar-me... ganhei sensibilidade. Muitas vezes tentei não ser vulnerável e não me senti bem comigo mesma. Era uma luta entre coração e razão. Não faz sentido termos razão se não seguirmos o coração», começou por dizer. «Temos de nos permitir a sentir coisas que não gostaríamos, mas que até podem ser positivas para nós. Ganhe ou perca, alguma coisa vai trazer», acrescentou.

De seguida, Carolina Braga enumerou aquilo que perdeu nesta experiência. «Perdi a ponderação, parte da sanidade mental, paciência... perdi muitas vezes o foco, perdi tempo para mim mesma porque aqui estamos sempre rodeados de pessoas. Perdi o apoio que, para mim, era garantido. Muitas vezes também perdi a razão, perdi a confiança, perdi respostas, perdi energias e sinto que também perdi a luz...», disse, desabando em lágrimas. «É como me sinto», adiantou.

Diogo Bordin não hesitou em apoiar a namorada, com um sentido abraço e alguns carinhos. Luís Gonçalves quis saber porque é que a concorrente considera que perdeu a luz. «O que é que te leva a pensar que perdeste a luz, se quiseres falar, claro. Mas eu acho que aqui ninguém tem de perder a luz, somos todos humanos. Mas tu é que sabes como é que te sentes», atirou. «Sinto-me mais à sombra ultimamente, sinto-me mais pesada, com menos energia. E a luz que eu sei que teria, hoje não tenho», justificou. «Isto é desgastante, é desgastante para toda a gente. Tens de recarregar essa energia que vamos perdendo...», retorquiu Luís.

Veja este momento a partir do minuto 9:41