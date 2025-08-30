Ao Minuto

18:20
01:42

18:18
03:35

18:08
03:20

18:01
04:52

17:58
06:06

14:33
04:21

14:30
01:18

14:15
03:59

13:29
02:05

13:24
03:09

13:17
01:36

13:15
01:21

11:51
Gosta ou não de Miranda? Maria Botelho Moniz pressiona Afonso, mas fica sem resposta - Big Brother

11:07
02:32

10:55
06:33

10:52
02:24

09:37
Uma noite cheia de surpresas e convidados especiais: todos os detalhes da final história do Big Brother Verão - Big Brother

09:03
09:23

08:56
05:59

08:53
06:33

08:49
03:29

08:45
00:23

08:36
01:45

08:33
03:26

08:29
01:45

De rivais a cúmplices? Carolina Braga revela gesto inesperado de Luís Gonçalves: «Não esperava...»

  • Big Brother
  • Hoje às 11:21
Carolina Braga e Luís Gonçalves foram rivais no Big Brother 2025, mas cá fora o cenário é bem diferente. Saiba tudo.

Carolina Braga e Luís Gonçalves foram 'rivais' dentro do Big Brother 2025, mas acabaram o formato de pazes feitas, apesar de discordarem em várias situações. Agora, a ex-concorrente revela como está a sua relação com vencedor do reality show da TVI e contou que este se preocupou com ela quando soube do fim do namoro com Diogo Bordin.

«O Luís mandou-me mensagem, ele é boa pessoa. Nós, na verdade, saímos do programa a bem um com o outro. Estávamos a preservar a nossa sanidade mental e a zelar pelo melhor dos ambientes», começou por dizer, na emissão do Dois às 10 desta sexta-feira, 29 de agosto. 

«E sim, o Luís mandou-me mensagem, para saber se eu estava bem. Foi simpático da parte dele. Houve outros colegas que também mandaram, mas não esperava. O Luís é bom coração», adiantou. 

Voltou para o 'ex'? Carolina Braga esclarece o fim da relação com Diogo Bordin

Carolina Braga, ex-concorrente do Big Brother, esteve esta sexta-feira, 29 de agosto, no Dois às 10, da TVI, onde falou pela primeira vez em televisão sobre o fim da relação com Diogo Bordin, também ele ex-participante do reality show.

Durante a conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, Carolina esclareceu ainda os rumores sobre uma possível reaproximação a um antigo amor, tema que gerou alguma especulação durante a sua estadia na casa mais vigiada do país: «Falámos. Eu ainda namorava com o Diogo, ele soube que nós falámos e correu tudo bem. Sentimos muito carinho um pelo outro, muito respeito. Ele gostou da minha participação, a dado momento deixou de acompanhar, mas é bom perceber que foi uma pessoa que fez parte da minha vida durante muitos anos, e eu saí do BB e a pessoa continua exatamente a mesma».

Sobre a famosa brincadeira em que um ator se fez passar pelo seu ex durante uma gala, Carolina reagiu com humor, mas admitiu que o tema não caiu bem: «Ele não gostou. Ele não achou graça nenhuma, ainda por cima não têm nada a ver um com o outro, nem fisicamente, nem as coisas que disse... nada».

Apesar da separação, Carolina mostrou-se serena e madura ao falar do ex-namorado Diogo, garantindo que houve sempre respeito e que o fim da relação não envolveu terceiros diretamente. A entrevista serviu para esclarecer mal-entendidos e mostrar que, mesmo fora da casa do Big Brother, os sentimentos e as histórias continuam a marcar presença.

Carolina também abordou o papel de António Leal Silva, comentador do programa, na história do fim do relacionamento. Carolina garantiu que António Leal e Silva não foi a razão de separação do casal. «Eu estou de consciência tranquila, sei que não fiz nada de errado. Respeitei o Diogo quando tinha de respeitar. Eu estive duas vezes com o António. Só. O Diogo saiu do programa e eles tiveram logo uma relação muito próxima e eu ao início não percebia porque eu não mantinha conversas com o António como o Diogo manteve», explicou.

Carolina Braga sublinhou que não esteve presente em todas as conversas entre os dois, admitindo também: «Há muita coisa que sei que não sei. Não em relação à relação entre eles, mas... (…) A minha opinião é muito pessoal, eu já lhe dei a ele, mas eu sou diferente e não o fazia. Pelos vistos eles estavam em projetos e eu não sabia. Eu sabia que ele tinha um projeto dele, e não dos dois. Em alguns momentos, fiquei magoada», detalha.

Apesar de reconhecer que o nome de António Leal e Silva esteve várias vezes em cima da mesa, Carolina foi categórica: «O António não foi a causa da separação. Eu e o Diogo tivemos as nossas quezílias, mas obviamente o António foi tema. De repente, estavam muito próximos e eu, como namorada, queria perceber».

«O António sempre apoiou muito o Diogo e os pais do Diogo quiseram conhecê-lo pessoalmente e criaram uma relação de amizade e carinho. Desde esse momento O Diogo confia muito nele. O António não tem culpa do fim da nossa relação. Não acredito que tenha chegado a tanto, mas não sei o que é que os dois conversam».

 

