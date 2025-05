Decisão final: o público já escolheu o concorrente que ganhou imunidade

Capitães decidem imunidade: Bruno Savate e Renata Reis receberam a difícil missão de escolher dois nomeados para terem a oportunidade de ganhar imunidade.

Portugueses em ação: Os portugueses votaram através da app TVI Reality entre Carolina Braga e Luís Gonçalves.

No Big Brother, os capitães, Bruno Savate e Renata Reis, foram incumbidos de uma missão crucial: escolher dois concorrentes para ganhar a oportunidade de disputar a tão desejada imunidade. Os capitães escolheram Carolina Braga e Luís Gonçalves para esta disputa. Esta reviravolta foi revelada durante o Diário do Big Brother desta terça-feira, quando as votações foram oficialmente abertas na aplicação TVI Reality, permitindo aos portugueses escolher entre os dois concorrentes escolhidos.

No Especial do Big Brother, conduzido por Cláudio Ramos, a decisão do público foi finalmente revelada. Com grande expectativa em estúdio e entre os concorrentes, o apresentador anunciou quem foi o eleito para receber o poder da imunidade.

A escolha dos portugueses recaiu sobre Luís Gonçalves, que obteve 75% dos votos, garantindo assim a sua permanência na casa por mais uma semana. A decisão surpreendeu vários dos colegas, deixando o jogo ainda mais imprevisível e estratégico.

Veja também: Enfurecida, Solange Tavares deixa Luís Gonçalves pendurado no confessionário: «A mim não me fazem de parva»

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

CARINA – 761 20 20 02

IGOR – 761 20 20 08

MANUEL CAVACO – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

Acompanhe tudo ao minuto aqui