Emoções ao rubro! Avião polémico gera o caos na casa.. e Carolina Braga ameaça bater com a porta

No final da manhã, um avião sobrevoou a casa do Big Brother e deixou o ambiente num verdadeiro turbilhão de emoções. Luís Gonçalves ficou divertido mas, no quarto rosa, Carolina Braga ficou abalada, no quarto.

«Não vi, não», disse Luís Gonçalves, entre risos. «Eles viram, só que não foi para eles, porque não querem dizer... eles olharam para cima, de certeza que não foi para eles, porque senão estavam aos abracinhos», acrescentou, à conversa com Lisa Schincariol e Carina Frias, no quarto amarelo.

No entanto, Luís Gonçalves confessa que está muito curioso. «Eu ainda me baixei para ver, cá dentro da casa. Mas não consegui ver. Deixa grande curiosidade... mas pronto, é o que tiver de ser», admitiu.

Carolina Braga ameaça desistir do Big Brother

No quarto rosa, Carolina Braga mostra-se muito afetada. Nuno Brito afirma: «Parece um jogo viciado». «Não adianta stressar com coisas que não controlamos. Foca-te no que consegues controlar», aconselha Diogo.

«Te garanto que não vai ser muito tempo que eu vou ficar aqui. Estou a dizer-te mesmo que não vai. A partir do momento em que as coisas começam a entrar neste ponto... quem está mal, mude-se. E eu, neste momento, estou mal. Não faz sentido para mim. Estou cansada», atira Carolina Braga, visivelmente abalada.

«Estamos num ponto em que, aconteça o que acontecer, se eu fizer, é porque faço. Se não fizer, é porque não faço. Neste ponto, para mim, deixa de fazer sentido. É suposto eu estar aqui bem e eu não estou aqui bem», acrescentou a jovem de Cascais, assumindo que acredita ser ela a próxima concorrente a ser expulsa do Big Brother 2025, já no próximo domingo, uma vez que está nomeada: «Falta pouco até domingo. Eu sinto mesmo que vou sair e está tudo. Só espero que chegue rápido domingo... os portugueses é que sabem, e os portugueses já decidiram», atirou. «Eu não quero que ninguém da minha parte fique a gastar dinheiro para eu ficar aqui».