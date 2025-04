Luís Gonçalves e Carolina Braga de costas voltadas. Tudo o que precisa de saber sobre os rivais do momento

Um furacão dentro e fora da casa do Big Brother: as melhores fotografias de Carolina Braga

O clima na casa do Big Brother está a subir cada vez mais. A casa está ao rubro e continua a surpreender. A tensão está a aumentar e os conflitos são cada vez mais intensos. Luís Gonçalves e Carolina Braga continuam de costas voltadas, e os desacatos entre os concorrentes parecem não chegar ao fim. Os concorrentes voltaram a trocar acusações e o ambiente à sua volta está cada vez mais pesado.

Na gala do Big Brother do passado domingo, Luís Gonçalves e Carolina Braga protagonizaram uma acesa discussão durante o intervalo da mesma. Os concorrentes envolveram-se numa troca de acusações que culminou numa forte discussão, deixando a casa num verdadeiro alvoroço.

Os desacatos prosseguiram e, no pós gala, os concorrentes voltaram a entrar em confronto. A "cadeira quente" no fim da gala do Big Brother foi palco de uma acesa troca de acusações. Luís Gonçalves e Carolina Braga foram, novamente, o centro das atenções e não deixaram nada por dizer um ao outro.

Durante o "bate-boca", Carolina Braga acusou o colega de ter atitudes «machistas» e de ser uma pessoa «bronca», palavras que incendiaram o ambiente na casa. Carolina Braga não poupou críticas ao concorrente e deixou claro que o comportamento do colega já a incomodava há algum tempo.

Luís Gonçalves respondeu que não queria faltar ao respeito nem recorrer a insultos a ninguém da casa. Contudo, à medida que o confronto se intensificava, acabou por perder a paciência e reagiu com firmeza: «És uma pessoa dissimulada».

