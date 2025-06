Quem diz a verdade? Carolina Braga e Luís Gonçalves são confrontados e dão explicações

Carolina Braga e Diogo Bordin sozinhos no mesmo quarto? Luís Gonçalves manda 'boca' e o caos instala-se: «Tens uma filha lá fora»

No Especial do Big Brother, Carolina Braga e Luís Gonçalves foram chamados ao confessionário para verem imagens das suas últimas discussões.

Nas imagens, ficou claro que Luís Gonçalves disse a Carolina Braga que a concorrente «estava com falta de atenção», ao contrário daquilo que a jovem de Cascais teria insinuado na gala. «Ele disse 'estás com falta de...'», atirou.

«O Luís não ouve porque interrompe...»: Carolina Braga tenta justificar-se

No confessionário, Carolina Braga tentou justificar-se. «Eu ontem, durante a gala, disse que ele tinha dito que era falta de atenção, só que o Luís não ouve porque interrompe. Mas eu já tinha dito isso...», confessou. «No intervalo, eu disse-te que tu tinhas dito que era falta de atenção...», prosseguiu, dirigindo-se a Luís.

Foi então que o ex-fuzileiro interveio e desmentiu a colega: «Não, não. Tu disseste que eu disse 'falta de..., falta de...'. E viu-se ali nas imagens que não foi nada disso», atirou.

«Na dinâmica do milho, tu disseste que eu estava com falta de... e fizeste um compasso de espera antes de dizeres que era falta de atenção...», prosseguiu a namorada de Diogo Bordin, deixando Luís exaltado. «Eu disse-te que estavas com falta de atenção!», insistiu.

«Sinto-me tranquilo, estou sempre de consciência tranquila daquilo que disse. A Carol é que disse repetidamente aquilo e não foi nada disso que eu disse. E eu não interrompi, ela nunca acabou de dizer se era falta do quê. Está esclarecido, eu não quis insinuar nada. Era só falta de atenção», esclareceu Luís.

Cláudio Ramos questionou se existe a possibilidade de os dois concorrentes resolverem as coisas e, no futuro, terem uma relação cordial. Os dois deixaram em aberto essa opção, mas garantiram que não vão deixar de se confrontarem quando tiver de ser.

Veja aqui o vídeo do momento que está a dar que falar: