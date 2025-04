Tensão na casa do Big Brother: Carolina Braga desaba em lágrimas após conflitos com Luís Gonçalves

O amor está no ar? Diogo Bordin e Carolina Braga partilham momento de ternura. Veja aqui as imagens

Carolina Braga e Luís Gonçalves estão no foco de um novo problema que está a agitar o ambiente na casa do Big Brother. As tensões entre os concorrentes estão a atingir novos patamares, e o clima está cada vez mais pesado.

Esta noite, Carolina Braga e Luís Gonçalves protagonizaram momentos de grande tensão que têm abalado o equilíbrio dentro da casa. Os conflitos entre os rivais do momento estão a escalar cada vez mais, e parece que não têm fim. A relação entre os dois concorrentes tem sido marcada por constantes desentendimentos, e os últimos acontecimentos apenas vieram agravar a situação.

Carolina Braga voltou a entrar em choque com Luís Gonçalves, num episódio que acabou por deixá-la visivelmente abalada. Incapaz de conter as emoções, a concorrente desabou em lágrimas, num momento que não passou despercebido. Durante o desabafo, Carolina confessou que não tem vivido os seus melhores dias dentro da casa. Os sucessivos confrontos com Luís têm deixado marcas e afetado o seu bem-estar. Apesar do clima de tensão, a concorrente contou com o apoio dos restantes concorrentes, que procuraram confortá-la.

A relação entre estes dois concorrentes continua a piorar. Os dois concorrentes parecem não se entender, entrando constantemente em conflito e em acesas trocas de palavras. Carolina e Luís estão de costas voltadas, e um entendimento entre ambos parece improvável.

Recorde-se que Carolina e Luís têm protagonizado acesas discussões e fortes trocas de acusações. Carolina Braga acusou o colega de ter atitudes «machistas» e de ser uma pessoa «bronca». Luís Gonçalves perdeu a paciência com a colega e ripostou na mesma moeda, acusando-a com firmeza: «És uma pessoa dissimulada»