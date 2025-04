Tréguas após o drama? Carolina Braga e Luís Gonçalves fazem o que ninguém esperava

O amor está no ar? Diogo Bordin e Carolina Braga partilham momento de ternura. Veja aqui as imagens

Carolina Braga e Luís Gonçalves têm estado no centro das polémicas nos últimos dias no Big Brother. Os concorrentes estão de costas voltadas e em constante troca de acusações, fazendo deles os rivais do momento.

Carolina e Luís têm protagonizado vários momentos de tensão nos últimos dias, fortalecendo a sua rivalidade. Contudo, os colegas decidiram, finalmente, sentar-se para ter uma conversa sobre as suas incompatibilidades.

A sós, os dois concorrentes juntaram-se para resolver as suas divergências. Carolina e Luís isolaram-se no quarto e, frente a frente, explicaram os respetivos pontos de vista, procurando chegar a um consenso. Ambos concordaram em pôr um fim aos conflitos para uma melhor convivência dentro da casa. Carolina Braga e Luís Gonçalves trocaram um sentido pedido de desculpas, encerrando a conversa de forma inesperada. Após a conversa, os concorrentes abraçaram-se, e até deram um beijinho.

Recorde-se que, na noite anterior, Carolina Braga desabou em lágrimas após a sequência de conflitos com Luís Gonçalves. Em desespero, a concorrente desabafou com os colegas e confessou que, depois das discussões com Luís, não tem estado a viver os seus melhores dias na casa.