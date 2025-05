Nomeações explosivas! Carolina Braga joga sozinha e toma decisão polémica

Na noite desta segunda-feira, 13 de maio, durante o Especial do Big Brother, Carolina Braga protagonizou um dos momentos mais comentados ao tomar uma decisão inesperada no que toca às nomeações. Após vencer uma dinâmica na gala anterior, a concorrente conquistou o «poder da troca», uma vantagem que lhe permitia substituir um dos nomeados por qualquer outro concorrente.

No entanto, Carolina optou por manter tudo como estava, deixou Carina Frias, Igor Rodrigues, Manuel Cavaco, Manuel Rodrigues e Sara Silva em risco de expulsão. A jovem justificou a escolha de forma clara: «Não me vou nomear a mim própria, nem ao Diogo Bordin. Também não faria sentido nomear a Lisa ou o Nuno.» E acrescentou: «Eu acho que, tanto a Lisa, como o Nuno, já entregaram mais à casa do que o Manuel, que não é que não entregue, mas eu deixo ao critério das pessoas que assistem o programa e não no meu.»

A decisão não agradou a todos. Lisa Shincariol, criticou a postura da colega por não ter usado a vantagem para proteger Manuel Cavaco — um dos aliados mais próximos da jovem. Já Cavaco, diretamente afetado pela escolha, manteve a postura diplomática, embora deixasse transparecer alguma mágoa: «A minha relação com a Carolina é muito mais do que este jogo», afirmou.

A tensão aumentou na casa, e a decisão de Carolina promete ter impacto no jogo e nas relações dentro do reality show. Resta agora saber se o público vai concordar com a escolha da concorrente.

