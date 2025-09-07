Solteira e de imagem renovada: Carolina Braga muda radicalmente de visual

Carolina Braga decidiu adotar um novo look. A ex-concorrente do Big Brother 2025, que se separou de Diogo Bordin recentemente, apostou num novo penteado e mostrou o resultado final aos fãs.

Nas redes sociais, a jovem de Cascais partilhou duas fotografias em que surge de cabelo mais comprido e com umas madeixas loiras. «Mais do que uma mudança de visual, foi um trabalho feito com carinho e profissionalismo. O resultado superou as minhas expectativas, ela é incrível! O que acharam?», escreveu na legenda da publicação.

Pode ver aqui o novo visual de Carolina Braga:

Carolina Braga revela as razões do fim do namoro com Diogo Bordin e qual é o papel de António Leal e Silva

O romance entre Carolina Braga e Diogo Bordin, que começou dentro da casa do Big Brother 2025, chegou rapidamente ao fim. Apesar da brevidade, a relação tem dado muito que falar.

Recentemente, Carolina Braga marcou presença no programa Dois às 10, da TVI, onde falou pela primeira vez das razões que motivaram a separação. Em conversa aberta, a ex-concorrente revelou que os sinais de desgaste já se faziam sentir antes da rutura definitiva.

«Eu e o Diogo começámos a levantar algumas questões sobre a nossa relação e, na verdade, antes de anunciarmos o fim, o Diogo já tinha terminado comigo», confessou Carolina Braga.

Mas a conversa não ficou por aqui. Carolina também abordou o papel de António Leal Silva, comentador do programa, na história. Carolina garantiu que António Leal e Silva não foi a razão de separação do casal. «Eu estou de consciência tranquila, sei que não fiz nada de errado. Respeitei o Diogo quando tinha de respeitar. Eu estive duas vezes com o António. Só. O Diogo saiu do programa e eles tiveram logo uma relação muito próxima e eu ao início não percebia porque eu não mantinha conversas com o António como o Diogo manteve», explicou.

Carolina Braga sublinhou que não esteve presente em todas as conversas entre os dois, admitindo também: «Há muita coisa que sei que não sei. Não em relação à relação entre eles, mas... (…) A minha opinião é muito pessoal, eu já lhe dei a ele, mas eu sou diferente e não o fazia. Pelos vistos eles estavam em projetos e eu não sabia. Eu sabia que ele tinha um projeto dele, e não dos dois. Em alguns momentos, fiquei magoada», detalha.

Apesar de reconhecer que o nome de António Leal e Silva esteve várias vezes em cima da mesa, Carolina foi categórica: «O António não foi a causa da separação. Eu e o Diogo tivemos as nossas quezílias, mas obviamente o António foi tema. De repente, estavam muito próximos e eu, como namorada, queria perceber».

«O António sempre apoiou muito o Diogo e os pais do Diogo quiseram conhecê-lo pessoalmente e criaram uma relação de amizade e carinho. Desde esse momento O Diogo confia muito nele. O António não tem culpa do fim da nossa relação. Não acredito que tenha chegado a tanto, mas não sei o que é que os dois conversam».