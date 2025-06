Está decidido e é surpreendente. Este é o quinto lugar do Big Brother

Choque no estúdio: Este é o quinto classificado desta edição do Big Brother

Carolina Braga é a quinta classificada desta edição do Big Brother. A jovem conquistou 1% dos votos do público e foi por isso a primeira concorrente a abandonar a casa mais vigiada do País.

Na corrida pelo prémio de 100 mil euros e pelo primeiro lugar do Big Brother 2025, continuam Diogo Bordin, Manuel Rodrigues, Luís Gonçalves e Lisa Schincariol.

Chegou o momento mais aguardado pelos fãs do Big Brother: esta noite, a casa mais vigiada do País conhece o grande vencedor. A gala final do Big Brother 2025 está a ser cheia de emoções à flor da pele, atuações musicais de destaque e revelações surpreendentes.

E amanhã é dia de grande estreia na TVI. Esta segunda-feira estreia o Big Brother Verão.