Escolha inédita do líder e consequências inesperadas: Especial marcado por grandes revelações

O Especial do Big Brother desta segunda-feira foi marcado por grandes revelações que prometem mudar o rumo do jogo. Para começar uma mudança drástica: o líder foi escolhido por um dos concorrentes da casa mais vigiada do País, de forma inesperada.

No sábado após a gala, decorreu uma prova de resistência para apurar a liderança e Carolina Braga foi a grande vencedora, aguentando toda a noite num púlpito a fazer várias poses, até de manhã. Por isso, a concorrente ganhou o privilégio da imunidade e de escolher um novo líder que também estaria imune.

Solange Tavares foi a eleita por Carolina, uma vez que foi com ela que Carolina disputou a prova nos instantes finais, mas que acabou por desistir, dando a vitória à amiga. Como recompensa, Carolina deu a liderança a Solange.

Mas as escolhas não ficaram por aqui: Como líder, Solange teve de atribuir uma nomeação direta a um dos concorrentes e a eleita foi Carina Frias. Esta, por sua vez, no volte-face do nomeado, nomeou diretamente Nuno Brito.

Assim, ficámos a conhecer os nomeados da semana: Diogo Bordin e Igor Rodriguez já estavam nomeados, Carina Frias e Nuno Brito juntaram-se ao leque e um deles abandona a casa do Big Brother no próximo domingo. A decisão é sua, vote para salvar:

CARINA FRIAS - 761 20 20 02



IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08



DIOGO BORDIN - 761 20 20 05



NUNO BRITO - 761 20 20 20