Esta ex-concorrente perdeu oito quilos em dois meses sem exercício físico. Conheça o segredo

Carolina Nunes, ex-concorrente do Big Brother 2024, surpreendeu os seguidores com uma mudança de visual, acompanhada de uma perda de peso impressionante: menos oito quilos em apenas dois meses e sem fazer qualquer tipo de exercício físico.

Nos stories do Instagram, a jovem de 23 anos falou sobre todo o processo de perda de peso e contou o segredo do sucesso: «Vou falar sobre a minha transformação e como eu consegui perder 8 quilos em dois meses», começou por referir num vídeo publicado naquela rede social.

«Quando eu decidi que queria perder peso eu procurei a Marta (nutricionista) e fui 100% sincera: Eu não quero ginásio, não quero fazer exercício físico, não tenho paciência, não quero. Ela fez um plano top, muita gente pergunta se passei fome, não não passei», contou Carolina Nunes.

A ex-concorrente acrescentou: «Eu acho que as pessoas que estão a fazer dietas, ou planos alimentares, muitas vezes confundem o passar fome com o que me apetece neste momento. O plano foi 100% personalizado para mim (...) Aqui está o antes e depois da Carolina e espero que estas fotografias sirvam de exemplo para muitas pessoas que já tentaram e não conseguiram», rematou.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja o antes e depois de Carolina Nunes.