Carolina Nunes realiza procedimento estético no peito! Veja como mudou: «Objetivo cumprido»

Carolina Nunes realizou um novo sonho! A ex-concorrente do Big Brother 2024 fez um novo procedimento estético, que revelou querer fazer há muito tempo: uma mastopexia.

A mastopexia é um procedimento cirúrgico que serve para levantar os peitos, removendo o excesso de pele e esticando o tecido para melhorar a aparência e a firmeza dos seios.

Nas suas redes sociais, Carolina mostrou o resultado final: «Mais um objetivo cumprido, super feliz mas a querer que estas primeiras semanas passem! Já queria isto à muito». Ora veja:

Também no instagram, a ex-concorrente mostrou como foi o dia da cirurgia, ao lado do namorado João Oliveira, que conheceu na casa do Big Brother 2024.

«Decidi fazer um vlog sobre todo o meu dia! Claro que depois de sair do bloco pouco ou nada peguei no telemóvel, mas agora é tempo de ter paciência e manter sempre um pensamento positivo. Era um grande objetivo meu há muito tempo, e finalmente, com 23 anos, consegui realizá-lo! Não podia estar mais feliz. Nunca deixes para amanhã o que podes fazer hoje, o teu futuro agradece-te», escreveu.