Carolina Nunes revela como perdeu 7 Kg em dois meses «sem passar fome»

Carolina Nunes, do Big Brother 2024, surpreende com nova imagem após perder 7 quilos em dois meses

Carolina Nunes, ex-concorrente do Big Brother 2024, está a dar que falar nas redes sociais graças à sua impressionante transformação física. Mais magra e confiante, a jovem revelou que perdeu sete quilos em apenas dois meses — e tudo sem passar fome.

Através de uma publicação no Instagram, Carolina partilhou o segredo do seu sucesso: uma alimentação equilibrada, consistência e muito foco."Dois meses de foco, consistência e muito apoio! Hoje, saio com um sorriso gigante: menos sete quilos na balança e menos percentagem de massa gorda. O mais incrível? Nunca passei fome, nunca deixei de comer bem – aliás, aprendi a alimentar-me melhor e a respeitar o meu corpo", escreveu.

A ex-concorrente do reality show da TVI confessou que o processo teve altos e baixos, mas que o foco no objetivo final fez toda a diferença:"Sim, houve dias mais difíceis, momentos em que me apetecia desistir… Mas sempre visualizei o objetivo final. E, hoje, posso dizer com orgulho: consegui."

No final da mensagem, Carolina deixou ainda um incentivo aos seus seguidores: "Mais um objetivo pessoal cumprido e o coração a transbordar de alegria. (…) Escolham cuidar de vocês!"

A separação de João Oliveira

Recorde-se que, recentemente, foi também noticiado o fim da relação entre Carolina Nunes e João Oliveira, com quem iniciou um romance dentro da casa do Big Brother 2024. Apesar da separação, ambos garantem manter uma relação cordial e estão agora focados nas suas vidas individuais.