Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Carolina Nunes foi concorrente do Big Brother 2024 e, agora, viu entrar no Secret Story - Casa dos Segredos 9 uma das pessoas mais especiais da sua vida.

Trata-se da concorrente Ana, de 25 anos, que está na difícil missão de fingir que se está a apaixonar por Pedro, o marido de Marisa. Nas redes sociais, a ex-concorrente do Big Brother reagiu à entrada da amiga e deixou-lhe uma mensagem de apoio muito especial.

«A Ana é uma amiga do coração, das minhas mais chegadas», começou por escrever, na legenda de um story do Instagram, em que partilhou a publicação do Secret Story a apresentar a amiga.

«Esteve em tantas galas, sempre pronta para me receber caso eu saísse da casa... Agora, trocamos os papéis. E eu vou estar aqui para te apoiar em tudo. Força, amiga. Sé sempre tu mesma», acrescentou.

Pode ver aqui a publicação em questão: