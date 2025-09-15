Ao Minuto

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:40
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

20:35
Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso - Big Brother

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

19:54
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio - Big Brother
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

19:32
Afonso implacável com Daniela: «Ela tem pesadelos com a Miranda» - Big Brother
03:40

Afonso implacável com Daniela: «Ela tem pesadelos com a Miranda»

19:32
Miranda dá 'estoiro' a Daniela Santos: «Sei qual é o teu ressabiamento, mas eu não mando no Afonso» - Big Brother
03:40

Miranda dá 'estoiro' a Daniela Santos: «Sei qual é o teu ressabiamento, mas eu não mando no Afonso»

19:32
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso - Big Brother
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

19:22
Jéssica fala sobre a relação dos CaLe: «Foi duro, entrei a gostar muito dele» - Big Brother
03:21

Jéssica fala sobre a relação dos CaLe: «Foi duro, entrei a gostar muito dele»

19:15
Afonso expõe pós-gala com Miranda: «Ontem houve... vamos ver hoje como vai desenrolar» - Big Brother
02:00

Afonso expõe pós-gala com Miranda: «Ontem houve... vamos ver hoje como vai desenrolar»

19:12
Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha» - Big Brother
02:16

Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha»

18:54
Afonso ataca Viriato: «Tu querias estar com a Miranda, querias estar no meu lugar» - Big Brother
02:05

Afonso ataca Viriato: «Tu querias estar com a Miranda, querias estar no meu lugar»

18:50
Implacáveis, Afonso e Miranda fazem ataque a Daniela Santos: «Poderia vir para aqui lavar roupa suja» - Big Brother
02:21

Implacáveis, Afonso e Miranda fazem ataque a Daniela Santos: «Poderia vir para aqui lavar roupa suja»

18:45
Bruna dá 'achega' a Miranda: «Se não estivesses na casa, a casa continuaria de qualquer forma» - Big Brother
01:36

Bruna dá 'achega' a Miranda: «Se não estivesses na casa, a casa continuaria de qualquer forma»

18:38
Marta Cruz afirma: «Vamos celebrar a Jéssica e não a derrota da Catarina» - Big Brother
03:30

Marta Cruz afirma: «Vamos celebrar a Jéssica e não a derrota da Catarina»

18:35
Miranda arrasa colegas: «Sem mim, não faziam grande coisa, muitos nem faziam nada» - Big Brother
01:44

Miranda arrasa colegas: «Sem mim, não faziam grande coisa, muitos nem faziam nada»

18:30
Eles já tiveram um caso, mas agora não se podem ver! Daniela e Afonso 'pegam-se' em direto - Big Brother
01:06

Eles já tiveram um caso, mas agora não se podem ver! Daniela e Afonso 'pegam-se' em direto

18:25
Afonso e Viriato aos berros em direto e Nuno Eiró é obrigado a intervir: «Não falam mais alto que eu!» - Big Brother
01:26

Afonso e Viriato aos berros em direto e Nuno Eiró é obrigado a intervir: «Não falam mais alto que eu!»

18:19
Daniela Santos faz ameaças a Miranda: «Teria de expor coisas que tu não ias gostar» - Big Brother
02:13

Daniela Santos faz ameaças a Miranda: «Teria de expor coisas que tu não ias gostar»

18:14
«Nunca precisei de limpar a minha imagem»: Kina responde à letra a Miranda e lança farpas mordazes - Big Brother
03:27

«Nunca precisei de limpar a minha imagem»: Kina responde à letra a Miranda e lança farpas mordazes

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

  • Há 1h e 46min
Há um concorrente dentro da casa que tem uma ligação muito especial com Carolina Nunes. Saiba quem é.

Há um concorrente dentro da casa que tem uma ligação muito especial com Carolina Nunes. Saiba quem é.

Carolina Nunes foi concorrente do Big Brother 2024 e, agora, viu entrar no Secret Story - Casa dos Segredos 9 uma das pessoas mais especiais da sua vida.

Trata-se da concorrente Ana, de 25 anos, que está na difícil missão de fingir que se está a apaixonar por Pedro, o marido de Marisa. Nas redes sociais, a ex-concorrente do Big Brother reagiu à entrada da amiga e deixou-lhe uma mensagem de apoio muito especial.

«A Ana é uma amiga do coração, das minhas mais chegadas», começou por escrever, na legenda de um story do Instagram, em que partilhou a publicação do Secret Story a apresentar a amiga.

«Esteve em tantas galas, sempre pronta para me receber caso eu saísse da casa... Agora, trocamos os papéis. E eu vou estar aqui para te apoiar em tudo. Força, amiga. Sé sempre tu mesma», acrescentou.

Pode ver aqui a publicação em questão: 

 

