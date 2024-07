Carolina Nunes toma decisão depois do Big Brother: «Ainda não parei por aqui»

Carolina Nunes arranca suspiros no mundo do digital! Veja as fotos deslumbrantes da concorrente!

Carolina Nunes, ex-concorrente do Big Brother 2024, continua a receber grandes atenções por parte dos fãs do programa, depois da sua edição ter terminado. Não só pela relação com João Oliveira, que vimos nascer dentro da casa. Desta vez, Carolina Nunes tomou uma nova decisão e decidiu partilhar com os seus seguidores no Instagram: Fez uma nova tatuagem, que segundo o que escreveu, resolveu fazer logo após a sua saída da casa do Big Brother e ainda garantiu: «Não parei por aqui». Ora veja:

João Oliveira e Carolina Nunes estiveram presentes na grande gala final do Big Brother 2024, onde a vencedora foi Inês Morais. Após a gala, o casal prestou declarações a Iva Domingues, no programa «A Festa», onde falaram sobre como está a relação «fora da casa».

Carolina Nunes começou por garantir: «Tem sido ótima, só pode ser ótima. Se lá dentro resultava não vejo o senão de não resultar ca fora». João Oliveira adiantou: «Estamos a ser bem recebidos da parte de amigos e família um do outro. Está a ser excelente, tem tudo para correr bem».

Iva Domingues confrontou João Oliveira sobre o pedido de namoro e este frisou: «Vai ser mais íntimo. É como se estivéssemos já num relacionamento. Vai haver o que ainda falta. Escrito na areia, numa praia…vai acontecer».