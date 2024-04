Azedou! Carolina Nunes mostra-se indignada com atitudes de João Oliveira: «Que me fale com educação...»

Carolina Nunes desabafa com os colegas sobre as «red flags» de João: «Estava a Miranda a dar-lhe beijinhos na cara e ele todo feliz…»

Carolina Nunes e João Oliveira, dois concorrentes que são muito cúmplices dentro da casa mais vigiada do País, tiveram o primeiro desentendimento. Durante os preparativos para a festa que decorreu na noite passada, os dois concorrentes estiveram em acusações fortes.

Enquanto se arranjava para a festa, João Oliveira entrou no quarto e atirou: «Parece que há muita gente incomodada aqui na casa…». Carolina Nunes ripostou: «Porque é que estás a mandar bocas? Que mande bocas às amigas, não a mim!».

Após o desentendimento e já na festa, Carolina Nunes desabafou com Alex Ferreira e Renata Andrade sobre o acontecimento. «Ele tem de perceber uma coisa: respeito e que me fale com educação. Nunca lhe falei mal e se o fiz foi porque me magoou, não para o afetar».

Carolina Nunes partilhou ainda que João não quis tirar uma fotografia consigo: «Sei que ele é orgulhoso, mas eu também sou. Já me submeti duas vezes para falar com ele, agora chega. O que mais me chateia é vê-lo ali com a Miranda, a dar-lhe beijinhos e feliz. É a incoerência dele, não ciúmes. É ele estar bem de manhã e ela magoá-lo e ele estar ali agora…».

