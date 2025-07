Carolina Nunes esclarece comentários sobre ex-namorado João Oliveira: «Com base nas imagens que vi...»

Carolina Nunes, ex-concorrente do Big Brother 2024 e atualmente comentadora convidada do Última Hora e Diário do Big Brother Verão, recorreu às redes sociais para esclarecer as suas mais recentes declarações sobre João Oliveira, seu ex-namorado e participante da atual edição.

Depois de marcar presença nos programas da tarde desta terça-feira, 29 de julho, a jovem fez uso das stories do Instagram para explicar que todos os seus comentários são feitos com base nas imagens exibidas no momento da transmissão. Carolina frisou que não acompanha o canal 24 horas e que, por isso, apenas reage ao que é mostrado em direto, tal como qualquer telespectador em casa.

A ex-concorrente aproveitou ainda para reforçar que o seu objetivo nunca foi desrespeitar João Oliveira ou qualquer outro concorrente. Pelo contrário, sublinhou que mantém apoio ao ex-namorado, realçando a imagem positiva que tem dele fora do contexto do programa.

Carolina Nunes fez questão de deixar claro que a sua função como comentadora passa por observar e partilhar opiniões sinceras, sem que isso signifique qualquer tipo de julgamento pessoal. A ex-concorrente terminou a publicação desejando sucesso e evolução a todos os participantes, reforçando que cada um deve seguir o seu caminho com felicidade.

O esclarecimento surge após alguns fãs do formato interpretarem os seus comentários como críticas mais duras a João, algo que Carolina procurou corrigir de forma transparente.