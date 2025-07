Carolina Nunes pronuncia-se pela primeira vez sobre os motivos que levaram ao fim da relação com João Oliveira

💔 Carolina Nunes quebra o silêncio sobre fim do namoro com João Oliveira: «Estou mais feliz do que nunca»

Carolina Nunes, ex-concorrente do Big Brother e vencedora de vários títulos no voleibol, esteve hoje no programa Dois às 10 para falar, pela primeira vez, sobre o fim da sua relação com João Oliveira, personal trainer que conheceu durante a participação no reality show da TVI, em 2024. Esta edição teve como vencedora Inês Morais.

O casal apaixonou-se sob os olhares do público, numa relação que nasceu dentro da casa mais vigiada do país. No entanto, passado pouco mais de um ano, a história chegou ao fim. Solteira, Carolina explicou que, fora do ambiente do jogo, as diferenças entre ambos começaram a acentuar-se:

Estou realmente bem. Eu gostei mesmo do João, saí apaixonada pelo João (...) Foi uma relação muito bonita, mas somos pessoas muito diferentes”, confidenciou, durante a entrevista. Sobre o fim, Carolina confessou ter sido uma decisão mútua, mas que partiu da parte da jovem, que estava focada nos seus projetos pessoais: «Ainda tenho 23 anos, para já, não é o João», referindo-se 'ao tal'.

Agora, um mês após a separação, a atleta e influencer afirma estar a viver uma nova fase:

Estou solteira, focada em mim e nos meus projetos. Sinto-me mais leve e mais feliz do que nunca”.

Carolina continua a investir na carreira no desporto, nas redes sociais e em novas oportunidades profissionais, revelando que está pronta para o que o futuro lhe reservar — com ou sem romance.

Recorde o anúncio da separação:

Carolina Nunes e João Oliveira estão oficialmente separados. Os dois já tinham apagado fotografias nas redes sociais, mas a revelação foi feita pelos próprios, depois de a revista TV 7 Dias ter avançado que o namoro teria chegado ao fim. Agora, os ex-concorrentes do Big Brother 2024, reality show onde se conheceram e se apaixonaram, confirmaram que a relação terminou.

«Confirmamos que a relação terminou, sim. Não queremos alongar-nos nem aprofundar muito o assunto. Neste momento estamos focados nas nossas vidas individuais e o que tiver de ser, o futuro dirá. Não existem costas voltadas“, revelou Carolina Nunes, em declarações à Nova Gente.

Também João Oliveira confirmou o término. «Sim, confirmo, a nossa relação terminou. Não estamos de costas voltadas, mas não estava a ser fácil para nós conseguir chegar um ao outro da forma que queríamos», disse à Selfie.

Recorde a última entrevista do agora ex-casal:

A dado ponto, Cláudio Ramos atirou: «A Carolina pode estar grávida, que eles têm praticado...». Ao que Cristina responde: «Vamos saber». Após a dúvida pairar no ar, o casal esclareceu tudo sobre a sua vida sexual e amorosa. O apresentador começou por questionar:

«Como é que se vai chamar o menino? Eu sonhei que vocês estavam grávidos»

«Não é um objetivo que temos a curto prazo, mas pode acontecer (...) Na casa falámos em 2 ou 3», respondem.

Os dois conversaram sobre a família e a vida em casal, juntos dos familiares. A dada altura, foram desafiados a falar sobre a primeira noite juntos fora da casa: «A primeira vez foi em terreno de quem? Percebem o que eu quero dizer?», questionou Cláudio Ramos.

Já sabemos a resposta: Os convidados acabaram por confessar que estiveram juntos no hotel cedido pela produção, em Bucelas. «Eu sabia que as coisas iam acontecer de forma natural portanto não precisava de estar ali com tanta expectativa ou pensamento, sabia que não ia demorar tanto tempo a acontecer. Obviamente não foi pensado mas aconteceu», referiu João Oliveira.

Carolina Nunes admitiu também que “não foi nada programado” e foi questionada depois por Cláudio Ramos: «E foi bom?”. “Foi», responderam os dois.