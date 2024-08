Cláudio Ramos reage a visita especial de Carolina e João: «Como é que se vai chamar o menino? Eu sonhei que vocês estavam grávidos»

Carolina Nunes arranca suspiros no mundo do digital! Veja as fotos deslumbrantes da concorrente!

João Oliveira: o lado mais sensual do moreno mais cobiçado do Big Brother 2024! Veja as fotos escaldantes

As imagens carinhosas e emocionantes do grande reencontro de João Oliveira e Carolina Nunes! Veja aqui

O amor fora da casa do Big Brother 2024 entre Carolina Nunes e João Oliveira continua a dar que falar! Os dois ex-concorrentes que se apaixonaram na casa mais vigiada do país, estiveram no programa ‘Dois às 10’ desta terça-feira, 6 de agosto, à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. E a conversa aqueceu...

A dado ponto, Cláudio Ramos atirou: «A Carolina pode estar grávida, que eles têm praticado...». Ao que Cristina responde: «Vamos saber». Após a dúvida pairar no ar, o casal esclareceu tudo sobre a sua vida sexual e amorosa. O apresentador começou por questionar:

«Como é que se vai chamar o menino? Eu sonhei que vocês estavam grávidos»

«Não é um objetivo que temos a curto prazo, mas pode acontecer (...) Na casa falámos em 2 ou 3», respondem.

Os dois conversaram sobre a família e a vida em casal, juntos dos familiares. A dada altura, foram desafiados a falar sobre a primeira noite juntos fora da casa: «A primeira vez foi em terreno de quem? Percebem o que eu quero dizer?», questionou Cláudio Ramos.

Já sabemos a resposta: Os convidados acabaram por confessar que estiveram juntos no hotel cedido pela produção, em Bucelas. «Eu sabia que as coisas iam acontecer de forma natural portanto não precisava de estar ali com tanta expectativa ou pensamento, sabia que não ia demorar tanto tempo a acontecer. Obviamente não foi pensado mas aconteceu», referiu João Oliveira.

Carolina Nunes admitiu também que “não foi nada programado” e foi questionada depois por Cláudio Ramos: «E foi bom?”. “Foi», responderam os dois.