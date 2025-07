Pela primeira vez, João Oliveira pronuncia-se sobre o fim da relação com Carolina Nunes

João Oliveira, ex-concorrente do Big Brother 2024, entrou recentemente na casa do Big Brother Verão e, durante uma conversa com Catarina Miranda e Fábio Paim, acabou por comentar o fim do relacionamento com Carolina Nunes, ex-concorrente que conheceu durante a sua estadia no primeiro reality show em que participou.

A interação aconteceu pouco depois da sua entrada, quando Fábio Paim questionou se o casal se tinha separado. Com ironia, João respondeu: “Não me separei, eu não era casado”, posteriormente esclareceu que a relação terminou de forma pacífica. “Separámo-nos a bem, somos amigos. Não vale a pena criar atritos porque, na verdade, não houve polémicas nem maldade nenhuma”, explicou o concorrente, que preferiu alimentar qualquer tipo de especulação.

Após essa breve conversa, João rapidamente encerrou o tema e direcionou a conversa para outros assuntos, nomeadamente sobre diferenças de idade entre concorrentes.

Recorde que, João e Carolina viveram um relacionamento durante o Big Brother 2024, que gerou alguma atenção por parte do público. O fim do namoro, no entanto, foi mantido fora do olhar do público até à recente confirmação de João na casa do Big Brother Verão. Desde então, ambos têm demonstrado manter uma relação cordial, sem dar origem a polémicas.