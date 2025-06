Separados? Carolina Nunes e João Oliveira sob olhar atento do público após atitude inesperada

Fim à vista? João Oliveira apaga todas as fotos com Carolina Nunes do Instagram e aumenta os rumores de separação.

Sinais discretos: Carolina Nunes ainda mantém imagens do casal, mas a última publicação conjunta foi em abril.

Silêncio absoluto: Nenhum dos dois comentou o possível fim da relação, mas os fãs estão atentos a cada movimento.

Carolina Nunes e João Oliveira, que se apaixonaram durante o Big Brother 2024, estão a gerar especulações entre os fãs sobre um possível fim da relação. O casal oficializou o namoro após sair do programa durante uma romântica viagem às Maldivas, em setembro de 2024. No entanto, nos últimos dias, uma atitude de João Oliveira despertou atenção: o personal trainer eliminou todas as fotografias com Carolina do seu perfil de Instagram.

Apesar de continuarem a seguir-se nas redes sociais, a ausência de interações e publicações recentes tem alimentado rumores de separação. Carolina ainda mantém algumas fotos com João, mas a última publicação conjunta data de abril deste ano, quando viajaram juntos para Barcelona. O motivo por detrás do alegado afastamento não é conhecido, e ambos mantêm uma postura reservada quanto à vida pessoal.

Nas redes sociais, os seguidores têm deixado sinais a questionar o estado da relação, mas, até ao momento, nem Carolina nem João se pronunciaram oficialmente. A especulação continua a crescer.

