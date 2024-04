Novo triângulo amoroso? Carolina Nunes sente-se provocada por Margarida em relação a João!

Carolina Nunes e João Oliveira têm-se mostrado muito próximos na casa do Big Brother 2024. Já Margarida Castro e o concorrente também têm mostrado ser muito amigáveis, inclusive, João escolheu Margarida como o seu par para a prova semanal.

No programa «Última Hora», desta quinta-feira, dia 4 de abril, João e Margarida ensaiavam quando Catarina Miranda atirou: «Acho que temos o novo casal na casa».

Com Carolina Nunes a assistir à dança, Margarida desabafou com o Big Brother no confessionário: «O que é que acha aqui da situação do João que me está mesmo a importunar? Eu acho que ele está a fazer jogo: ele tinha oportunidade de ter escolhido dançar com a Carolina e, mesmo assim, embicou que queria dançar comigo», começou por dizer.

«Tenho aqui a questão: ele está a fazer isto para enervar a Catarina Miranda e tentar gerar uma reação dela e criar algum tipo de atrito entre nós? Ou está a fazer para importunar a Carolina? É que eu já começo a achar que é um bocado exagerado», acrescentou.

Nas mesmas imagens, uma das posições levou Margarida a comentar: «No lugar da Carolina, eu dizia ‘esses saltinhos não’, porque a posição ali é um bocado sugestiva». Após o ensaio e o comentário que fez, Margarida confessou em conversa com Sérgio Duarte no quarto do líder: «Se eu quisesse ter o João, eu já tinha».

Numa dinâmica, Margarida comentou que Carolina está sempre à procura de João. Também no confessionário, Carolina Nunes comentou as provocações de Margarida: «Eu não ando sempre atrás do João…».