Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Carolina Nunes tem um novo amor! Depois de ter anunciado o fim da relação com João Oliveira no ano passado, a ex-concorrente do Big Brother 2024 assumiu um novo relacionamento ao partilhar uma fotografia em que surge muito apaixonada!

Nos stories do Instagram, Carolina Nunes mostra-se cúmplice de um homem. O nome dele é Rafael Cruz, tem 26 anos e é jogador de futebol praia pelo Leixões Sport Club.

Foi aliás para assinalar o aniversário da sua cara-metade que a jovem nortenha recorreu às redes sociais para declarar o seu amor. «Parabéns à minha pessoa, aos meus 26 anos favoritos», pode ler-se, na legenda da partilha. Já Rafael, partilhou uma foto da amada muito sorridente, durante um almoço a dois. «Feliz», escreveu o jovem, na legenda.

Pode ver tudo aqui: