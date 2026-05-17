Ex-concorrente do Big Brother surpreende com transformação impressionante: «Completamente apaixonada»

Carolina Nunes surpreendeu os seguidores com uma impressionante transformação de visual. A ex-concorrente do Big Brother 2024 mostrou uma transformação única do seu cabelo e o resultado deixa qualquer um de queixo caído.
A jovem partilhou tudo através de um reels publicado no Instagram, onde se pode ver todo o processo e o antes e depois. Na descrição, a ex-concorrente escreveu:
«Ainda sobre esta transformação que me deixou completamente apaixonada.»
Assumiu ainda ter-se sentido confiante e feliz com o resultado final:
«Desde a cor às extensões, senti-me super confiante em todo o processo e o resultado fala por si.»
Veja aqui o video da transformação: