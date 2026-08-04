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A notícia que está a chocar o país. Carolina Pinto quebra o silêncio: «Um medo que nenhuma família deveria sentir»

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Carolina Pinto recorreu às redes sociais para reagir ao caso que tem chocado o país, envolvendo um casal suspeito de fotografar mulheres e crianças de forma invasiva em praias. A ex-companheira de Marco Costa confessou sentir «medo» enquanto mãe e deixou um longo desabafo sobre a necessidade de proteger as crianças.

Carolina Pinto utilizou as redes sociais para comentar o caso que tem marcado a atualidade nacional, relacionado com um casal suspeito de fotografar mulheres e crianças de forma invasiva em praias portuguesas.

No Instagram, a influenciadora admitiu que a notícia lhe provocou um «nó na garganta» e não escondeu a preocupação enquanto mãe. «Como mãe, sinto medo. Um medo que nenhuma família deveria sentir», escreveu.

Ao longo do comunicado, Carolina Pinto lamentou que existam pessoas que utilizem a tecnologia para alimentar «comportamentos doentios» e defendeu que a sociedade deve concentrar-se não apenas na indignação, mas também na prevenção e na punição destes crimes.

Sem responsabilizar os pais, fez questão de sublinhar que «a culpa nunca é de uma criança nem de uma família» que está apenas a desfrutar de um dia de praia. «A culpa é sempre de quem fotografa, de quem sexualiza e de quem comete crimes», reforçou.

Ainda assim, considera que os pais têm hoje o dever de preparar os filhos para uma realidade diferente daquela em que muitos cresceram. «Temos a responsabilidade de adaptar alguns comportamentos à realidade em que vivemos», referiu.

No final da mensagem, Carolina Pinto deixou um apelo para que haja uma maior proteção dos mais vulneráveis e confessou o desejo de viver «num país onde os pais possam levar os filhos à praia com tranquilidade, sem terem de sentir que o coração lhes fica nas mãos».

Leve e fresco: o vestido de verão de Carolina Pinto está a encantar a internet e nós sabemos onde pode comprar

Carolina Pinto continua a afirmar-se como uma referência de estilo para muitos dos seus seguidores. Entre partilhas da rotina familiar, projetos profissionais e momentos ao lado dos filhos, a influenciadora digital vai mostrando também as suas escolhas de moda, que muitas são vezes que despertam a curiosidade de quem a acompanha.

Foi precisamente isso que voltou a acontecer nas últimas horas. Através dos stories de Instagram, Carolina surgiu com um vestido de verão que rapidamente se destacou pela sua leveza, elegância e versatilidade, características que fazem dele uma das peças mais desejadas desta época do ano.

Com um visual fresco e descontraído, a influenciadora mostrou que é possível conjugar conforto e sofisticação numa única peça.

Ao longo dos últimos anos, Carolina Pinto tem conquistado um público cada vez mais atento às suas sugestões de moda. Sempre que partilha um look novo, as reações multiplicam-se e são muitos os seguidores que procuram saber onde encontrar as peças ou recriar os seus visuais.

Este vestido não foi exceção. Apesar de se tratar de uma simples publicação temporária, bastou um story para voltar a colocar Carolina no radar das amantes de moda, mostrando que, muitas vezes, os looks mais marcantes são também os mais simples.

Temas: Carolina Pinto

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