Moderna e elegante: Carolina Pinto abre as portas da sua casa, venha visitá-la connosco

Carolina Pinto voltou a captar a atenção dos seguidores ao partilhar um vídeo onde revela um pouco da sua rotina no seu novo apartamento. A influenciadora digital, conhecida do público pela antiga relação com Marco Costa, mostrou alguns dos espaços da sua nova casa, marcada por uma decoração moderna e minimalista.

Ao longo das imagens, Carolina deixa os fãs espreitarem vários detalhes do apartamento, desde a sala e a cozinha em conceito aberto até aos acabamentos contemporâneos que dão um toque elegante ao espaço. O vídeo acompanha ainda alguns momentos do seu dia a dia, dando a conhecer a forma como tem vivido esta nova fase da sua vida.

A publicação não passou despercebida e rapidamente reuniu centenas de reações nas redes sociais. Muitos seguidores elogiaram o bom gosto de Carolina, destacando a decoração cuidada, a luminosidade da casa e o ambiente acolhedor que conseguiu criar.

Cada vez mais ativa nas redes sociais, Carolina Pinto continua a partilhar momentos da sua rotina com quem a acompanha, mostrando não só projetos profissionais, mas também um lado mais pessoal. Desta vez, foi o novo apartamento que roubou todas as atenções, tornando-se um dos temas mais comentados entre os seus seguidores.