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Maria Botelho Moniz surpreende com visual em tons de rosa. E há um pormenor que faz toda a diferença

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Maria Botelho Moniz surpreende com visual em tons de rosa. E há um pormenor que faz toda a diferença - Big Brother
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A apresentadora da TVI está a somar vários elogios com a escolha de visual desta gala do Big Brother Verão.

Mais uma gala, mais um look de Maria Botelho Moniz a despertar atenções. Numa gala de reviravoltas, a apresentadora optou pelo simples. Maria escolheu um visual em rosa para conduzir mais uma noite de Big Brother Verão, numa combinação simples, mas com detalhes suficientemente elegantes para marcar a diferença.

A aposta desta vez recaiu sobre um vestido comprido, decotado e com mangas de corte sofisticado, mas o que assumiu o protagonismo da produção foi o corte arrojado na perna. Um vestido longo, de um corte elegante, mas moderno. Nos restantes detalhes, a apresentadora manteve uma abordagem mais discreta, deixando o vestido falar por si.

Também a beleza seguiu uma linha elegante e descomplicada, como já é hábito. O cabelo apareceu solto, com ondas suaves, enquanto a maquilhagem privilegiou uma aparência luminosa e natural, complementando sem retirar protagonismo ao visual.

Maria Botelho Moniz fez questão de mostrar o resultado final aos seguidores através das redes sociais, partilhando imagens captadas nos bastidores antes de entrar em direto. A publicação rapidamente reuniu comentários elogiosos, com vários fãs a destacar a escolha para esta gala.

Com mais uma escolha pensada ao detalhe, a apresentadora voltou a mostrar a sua elegância em televisão, desta vez com um vestido longo em tons de rosa, que conferiu ao visual um toque sofisticado, feminino e marcante.

 

 

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Temas: Maria botelho moniz Gala Big brother

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