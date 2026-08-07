Após separação de Marco Costa, Carolina Pinto mostra-se com companhia especial nas férias. E os fãs ficam ao rubro: «O melhor date»

Carolina Pinto está a aproveitar uns dias de férias em Albufeira, no Algarve, e escolheu companhia especial para a escapadinha. Na noite de quinta-feira, dia 7 de agosto, a ex-companheira de Marco Costa partilhou nas redes sociais os registos do momento a dois com o filho mais velho, Vicente.

Através do Instagram, Carolina Pinto publicou várias fotografias das férias, deixando na legenda uma mensagem simples que resume bem o espírito da viagem: «A dois.💛»

A publicação não tardou a gerar reações positivas, com a caixa de comentários a encher-se rapidamente de elogios à cumplicidade entre mãe e filho: «Muito lindos e mega fofinhos!»; «Muito fofinhos os dois»; «O melhor date hahaha», lê-se entre muitos outros comentários de seguidores.

Recorde-se que Marco Costa e Carolina Pinto oficializaram, em fevereiro de 2026, o fim da relação da qual nasceu a filha de ambos, Maria Emília.