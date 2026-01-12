Carolina Pinto cumpre sonho de criança ao lado de Marco Costa: «É tudo o que imaginei e mais um bocadinho»

Carolina Pinto está a viver um verdadeiro sonho ao lado de Marco Costa. O pasteleiro e a noiva decidiram tirar umas férias, depois da agitação do Natal e da Passagem de Ano que lhes exigem muito trabalho, e o destino não podia ser mais especial.

Este domingo, 11 de janeiro, o casal aterrou no Brasil e é no Rio de Janeiro que vai estar a desfrutar de umas férias de sonho nos próximos dias.

Carolina Pinto partilhou os primeiros registos das férias, e foi então que confidenciou que este destino era um sonho antigo. «Primeira manhã aqui 💛 Sou do tempo em que, em miúda, via novelas brasileiras e sonhava em estar aqui. A vida passa, os sonhos crescem… e um dia acontecem. Rio, até agora tudo o que imaginei e mais um bocadinho 🇧🇷 ⛱️», pode ler-se, na legenda da publicação.