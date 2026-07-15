Carolina Pinto é advertida pela polícia e o desabafo está a alertar a internet: «Nunca diga isso!»

Carolina Pinto recorreu às redes sociais para partilhar uma reflexão com os seguidores, depois de uma situação que viveu com um agente da polícia. A influenciadora digital aproveitou o momento para deixar um alerta aos pais sobre a forma como falam das autoridades junto dos mais novos.

Num vídeo publicado online, Carolina contou uma história pessoal e revelou que já foi advertida por um polícia quando o seu filho Vicente era mais novo. A experiência levou-a a destacar a importância de não criar uma imagem negativa das forças de segurança junto das crianças.

A influenciadora explicou que os pais devem ter cuidado com as mensagens que passam aos filhos, defendendo que os polícias não devem ser apresentados como uma figura de medo ou ameaça.

O relato acabou por gerar várias reações nas redes sociais, com muitos seguidores a comentarem a partilha e a importância do tema abordado pela influenciadora.