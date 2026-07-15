Carolina Pinto é advertida pela polícia e o desabafo está a alertar a internet: «Nunca diga isso!»
- Big Brother
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Carolina Pinto recorreu às redes sociais para partilhar uma história pessoal envolvendo a polícia e deixou um alerta aos pais sobre a forma como falam das autoridades aos filhos.
Carolina Pinto recorreu às redes sociais para partilhar uma reflexão com os seguidores, depois de uma situação que viveu com um agente da polícia. A influenciadora digital aproveitou o momento para deixar um alerta aos pais sobre a forma como falam das autoridades junto dos mais novos.
Num vídeo publicado online, Carolina contou uma história pessoal e revelou que já foi advertida por um polícia quando o seu filho Vicente era mais novo. A experiência levou-a a destacar a importância de não criar uma imagem negativa das forças de segurança junto das crianças.
A influenciadora explicou que os pais devem ter cuidado com as mensagens que passam aos filhos, defendendo que os polícias não devem ser apresentados como uma figura de medo ou ameaça.
O relato acabou por gerar várias reações nas redes sociais, com muitos seguidores a comentarem a partilha e a importância do tema abordado pela influenciadora.