Carolina Pinto mostra beijo especial e desabafa: «Pela primeira vez em anos...»

Carolina Pinto ‘on fire’: O look arrasador da noiva de Marco Costa que fez furor na Internet

Protagonizou o filme do momento e dizem que «é a cara» da noiva de Marco Costa. Veja as imagens

Noiva de Marco Costa passa por mudança corporal impressionante. Veja o antes e depois

Carolina Pinto voltou a tocar os seguidores com uma partilha muito pessoal nas redes sociais. A criadora de conteúdos digitais publicou uma fotografia especial ao lado da filha, Emília, e aproveitou o momento para fazer um desabafo sobre autoestima e aceitação do próprio corpo.

Na imagem, Carolina Pinto surge em biquíni enquanto beija ternamente a filha, num registo carregado de cumplicidade e significado. A acompanhar a publicação, a influenciadora recordou um momento que considera marcante e deixou uma reflexão sobre a forma como voltou a sentir-se confortável consigo própria.

"Pela primeira vez em anos, ia de férias a sentir-me bem comigo e com o meu corpo!", escreveu, na legenda da partilha.

As palavras de Carolina Pinto mereceram rapidamente a atenção dos seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho e elogios à sua sinceridade.

Recorde-se que Emília é fruto da anterior relação de Carolina Pinto com Marco Costa. Apesar do fim do noivado, ambos continuam ligados pela filha que têm em comum.