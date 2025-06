Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, explica ausência: «Estive mesmo muito, muito mal»

Amor para a vida toda: Marco Costa e Carolina Pinto revelam detalhes acerca da sua relação. Derreta-se com as imagens

Depois de alguns dias afastada das redes sociais, Carolina Pinto recorreu ao Instagram para tranquilizar os seguidores e explicar o motivo da sua ausência. Numa partilha honesta, a influenciadora digital revelou que passou por momentos difíceis, devido a um problema de saúde que a deixou bastante debilitada.

“Não me senti às mil maravilhas para aparecer por aqui… mas hoje já me estou a sentir novamente eu”, começou por dizer Carolina num vídeo partilhado nos stories.

A noiva de Marco Costa, ex-concorrente do Big Brother, não escondeu a fragilidade vivida nos últimos dias:

“Estive doente, estive mesmo muito, muito mal”, confessou, visivelmente mais animada, mas ainda a recuperar.

Apesar de não ter entrado em pormenores sobre o diagnóstico, Carolina fez questão de agradecer o carinho e a preocupação de quem notou a sua ausência e lhe enviou mensagens de apoio. A partilha foi recebida com mensagens de afeto por parte dos fãs, que se mostraram solidários e felizes com o regresso da influenciadora à sua habitual boa energia.

Uma presença que faz falta

Conhecida pelo seu estilo de vida saudável, mensagens inspiradoras e partilhas do dia a dia em família — muitas delas com o companheiro Marco Costa e a filha Emília —, Carolina tem conquistado uma legião de seguidores que a acompanha com carinho. A sua ausência não passou despercebida, o que apenas confirma o impacto positivo que tem nas redes.

Agora, mais recuperada, promete voltar à rotina digital aos poucos, sem pressas, mas com a mesma autenticidade de sempre.