Entre limpezas, ciúmes e escorregas: As cinco curiosidades inéditas sobre Carolina Pinto

Desafiada, Carolina Pinto partilhou cinco curiosidades que nunca tinha revelado — e as confissões não podiam ser mais genuínas.

Carolina Pinto aceitou, sem hesitar, o desafio lançado pela SELFIE: contar cinco factos que nunca tinha tornado públicos. E as respostas mostram um lado mais real, divertido e até vulnerável da influenciadora, longe dos filtros das redes sociais.

Entre manias, pequenos defeitos assumidos e um coração que transborda amor pelos filhos, marido e família, Carolina Pinto abriu o coração — e conquistou (ainda mais) os nossos.

1. Obsessão total... por limpezas!

"Sou completamente obcecada com limpezas, nível máximo", confessou Carolina Pinto, sem rodeios. Uma mania que, segundo a própria, se manifesta em todos os detalhes do dia a dia e que até já se tornou uma espécie de "terapia caseira".

2. A tarefa doméstica que mais detesta

Por mais organizada e cuidadosa que seja, há algo que não suporta: "Odeio passar a ferro", revelou, num tom divertido. Quem nunca?

3. Instinto protetor (bem) apurado

"Sou muito mãe-galinha, do tipo que não deixa o filho subir no escorrega mais alto", contou, numa das confissões mais ternurentas. Carolina Pinto não esconde que vive intensamente a maternidade, sempre com o coração nas mãos.

4. Ciúmes? Carolina não esconde

"Sou extremamente ciumenta assumida com tudo: com os meus filhos, com o meu marido, com a minha mãe, com o meu pai, com tudo", declarou, mostrando-se transparente. Um sentimento que, segundo ela, está sempre presente — e que é parte do seu temperamento.

5. Teimosia: defeito ou virtude?

"Sou muito teimosa. É o meu maior defeito, mas, às vezes, também é uma coisa boa", concluiu. Uma honestidade desarmante que reflete a autenticidade com que Carolina Pinto vive cada aspeto da vida.

Veja, em baixo, a entrevista na íntegra.

A publicação recebeu alguns comentários de fãs e seguidores da influenciadora digital: "Identifico-me total ❤️" ou "Quem segue a Carolina alguma coisas já desconfiava".

Carolina Pinto mostra, assim, que a vida não é feita só de momentos perfeitos no Instagram. Por detrás da influenciadora, há uma mulher de verdade: protetora, teimosa, amorosa — e, acima de tudo, humana.