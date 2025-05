Este foi o momento insólito vivido por Carolina Pinto, mas a internet só fala da reação da mãe

«Que mulherão»: Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, incendeia as redes sociais com fotos arrasadoras

Foi com bom humor e uma dose generosa de sorte que Carolina Pinto, influenciadora digital e companheira de Marco Costa, começou esta quarta-feira, 28 de maio. Num vídeo partilhado nos stories do seu Instagram, Carolina revelou um episódio insólito que podia ter terminado de forma bem diferente.

“Malta, acabei de chegar à praia (…) e descobri que vim o caminho todo de casa até à praia com as chaves de casa em cima do capô do carro”, contou, entre risos, ainda visivelmente surpreendida com a situação.

Carolina estacionou o carro junto à praia, como habitualmente, mas foi ao sair da viatura que percebeu que algo estava fora do lugar — ou melhor, ainda no mesmo lugar desde que saiu de casa: as chaves, pousadas no capô, resistiram a toda a viagem.

“Imaginem a sorte que eu tive de não ficar sem a chave de casa”, comentou, aliviada.

Este momento, partilhado de forma espontânea, rapidamente captou a atenção dos seguidores, que elogiaram a leveza com que Carolina lida com os imprevistos do dia a dia. Afinal, quem nunca teve um pequeno esquecimento que podia ter corrido muito mal?

Veja aqui o momento partilhado por Carolina Pinto e descubra porque é que este episódio arrancou sorrisos nas redes sociais.

O que também não passou despercebido foi a reação da mãe de Carolina, algo que os internautas apontaram nos comentários: "A tua mãe ganhou", "A reação da tua mãe", "Ai desculpa mas o que eu mais amei , foi a tua mãe super chocada" ou "A tua mãe tão engraçada."