Fora do País, Carolina Pinto vive noite especial. E as imagens não deixam margem para dúvidas…

Carolina Pinto, noiva do ex-concorrente Marco Costa está fora do País, mais concretamente em Viena, na Áustria, para um evento profissional. Numa noite especial, a jovem brilhou com um conjunto que fez furor na Internet e as imagens são prova disso mesmo.

Para o evento - da conhecida marca Nivea - a influencer portuguesa escolheu um conjunto elegante e sofisticado da Caio Collection, composto por calças de corte reto, um top cropped e um blazer estruturado em tom azul escuro.

O look, de linhas modernas e acabamento irrepreensível, destacou-se pela harmonia e bom gosto, refletindo uma imagem de confiança e requinte.

A maquilhagem suave e o penteado cuidado completaram o visual, que rapidamente conquistou elogios nas redes sociais.

Com uma presença marcada pela elegância e discrição, Carolina brilhou e reafirmou o seu estatuto como uma das influenciadoras mais elegantes do panorama nacional.

O look tornou-se viral, com seguidores a encherem as publicações de comentários como “arrasou” e “tão linda”. Mais uma vez, Carolina Pinto mostrou que sabe como marcar presença com classe e estilo.

