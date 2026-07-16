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Indireta? Após vídeo de Carolina Pinto, Marco Costa partilha recado que está a dar que falar

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Indireta? Após vídeo de Carolina Pinto, Marco Costa partilha recado que está a dar que falar - Big Brother
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Marco Costa voltou a dar que falar ao partilhar uma reflexão enigmática nas redes sociais. A frase escolhida está a ser interpretada por alguns seguidores como uma possível indireta.

Marco Costa voltou a recorrer às redes sociais para partilhar uma mensagem que não passou despercebida. Nos stories do Instagram, o pasteleiro e empresário republicou uma frase simples, mas carregada de significado: "Faça o bem, a vida tem memória."

Embora não tenha acrescentado qualquer comentário, a publicação rapidamente pode dar azo a interpretações entre os seguidores. Afinal, sempre que uma figura pública partilha mensagens deste género, surgem dúvidas sobre se estará apenas a divulgar uma reflexão inspiradora ou a deixar uma mensagem dirigida a alguém.

Recorde que, ontem, Carolina Pinto recordou o seu casamento com Marco Costa

Carolina Pinto juntou-se à popular trend das redes sociais em que os utilizadores simulam uma conversa com a sua versão de há alguns anos. No entanto, aquilo que começou como um vídeo nostálgico rapidamente se transformou num momento de grande emoção.

Ao revisitar o seu passado, a influenciadora digital acabou por recordar a relação que viveu com o pasteleiro Marco Costa e, consequentemente, o fim desse namoro, uma fase marcante da sua vida.

À medida que ia falando sobre esse período, Carolina Pinto não conseguiu esconder a emoção. Visivelmente sensibilizada, acabou por se emocionar e foi tomada pelas lágrimas, revelando o impacto que essas memórias ainda têm.

O vídeo rapidamente gerou inúmeras reações por parte dos seguidores, que elogiaram a coragem da influenciadora em expor um lado mais vulnerável e genuíno da sua história.

Apesar de atualmente viver uma fase diferente da sua vida, Carolina Pinto mostrou que há capítulos do passado que continuam a despertar sentimentos intensos, emocionando quem acompanhou o seu desabafo.

 

Temas: Carolina Pinto Marco Costa

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