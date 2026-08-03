Leve e fresco: o vestido de verão de Carolina Pinto está a encantar a internet e nós sabemos onde pode comprar

Carolina Pinto continua a afirmar-se como uma referência de estilo para muitos dos seus seguidores. Entre partilhas da rotina familiar, projetos profissionais e momentos ao lado dos filhos, a influenciadora digital vai mostrando também as suas escolhas de moda, que muitas são vezes que despertam a curiosidade de quem a acompanha.

Foi precisamente isso que voltou a acontecer nas últimas horas. Através dos stories de Instagram, Carolina surgiu com um vestido de verão que rapidamente se destacou pela sua leveza, elegância e versatilidade, características que fazem dele uma das peças mais desejadas desta época do ano.

Com um visual fresco e descontraído, a influenciadora mostrou que é possível conjugar conforto e sofisticação numa única peça.

Ao longo dos últimos anos, Carolina Pinto tem conquistado um público cada vez mais atento às suas sugestões de moda. Sempre que partilha um look novo, as reações multiplicam-se e são muitos os seguidores que procuram saber onde encontrar as peças ou recriar os seus visuais.

Este vestido não foi exceção. Apesar de se tratar de uma simples publicação temporária, bastou um story para voltar a colocar Carolina no radar das amantes de moda, mostrando que, muitas vezes, os looks mais marcantes são também os mais simples.