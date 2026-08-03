Leve e fresco: o vestido de verão de Carolina Pinto está a encantar a internet e nós sabemos onde pode comprar

Ao Minuto

19:30
Sara aponta o dedo a Raquel: «A tua defesa foi o que te enterrou» - Big Brother
03:46

Sara aponta o dedo a Raquel: «A tua defesa foi o que te enterrou»

19:26
A ferver! João Ventura arrasa Sara: «És arrogante!» - Big Brother
02:32

A ferver! João Ventura arrasa Sara: «És arrogante!»

19:18
Inseparáveis! Estes foram os primeiros momentos da Missão de Nuno e Raquel. Veja todas as reações aqui - Big Brother
04:50

Inseparáveis! Estes foram os primeiros momentos da Missão de Nuno e Raquel. Veja todas as reações aqui

19:07
Surpresa! Concorrentes conhecem nova tarefa semanal. E o público terá um papel fulcral - Big Brother
07:02

Surpresa! Concorrentes conhecem nova tarefa semanal. E o público terá um papel fulcral

18:08
Mariana Sá e Miguel recordam inicio da paixão «Foi aí que tudo começou» - Big Brother
06:02

Mariana Sá e Miguel recordam inicio da paixão «Foi aí que tudo começou»

17:43
Pazes feitas? João Ventura admite a Sara: «Não quero estar desconfortável contigo» - Big Brother
10:19

Pazes feitas? João Ventura admite a Sara: «Não quero estar desconfortável contigo»

17:33
Sara coloca pontos nos "is" a João Ventura: «Quando estás em confronto comigo, perdes a linha» - Big Brother
10:47

Sara coloca pontos nos "is" a João Ventura: «Quando estás em confronto comigo, perdes a linha»

17:20
Sara pede explicações a João Ventura e o colega admite: «Por vezes tens atitudes arrogantes» - Big Brother
03:45

Sara pede explicações a João Ventura e o colega admite: «Por vezes tens atitudes arrogantes»

17:06
Pedido de namoro a caminho? Miguel lança farpa sobre Mariana Sá: «Achas perigoso deixá-la sair daqui sem um anel no dedo?» - Big Brother
05:07

Pedido de namoro a caminho? Miguel lança farpa sobre Mariana Sá: «Achas perigoso deixá-la sair daqui sem um anel no dedo?»

16:55
Nuno comenta possível relação com Raquel: «Isso é um não assunto. Não vale a pena responder» - Big Brother
02:37

Nuno comenta possível relação com Raquel: «Isso é um não assunto. Não vale a pena responder»

16:44
Miguel coloca Mariana Sá de férias. E a reação dos colegas da casa é inesperada - Big Brother
09:05

Miguel coloca Mariana Sá de férias. E a reação dos colegas da casa é inesperada

16:37
Enquanto Líder, Miguel faz a distribuição de tarefas da semana - Big Brother
19:20

Enquanto Líder, Miguel faz a distribuição de tarefas da semana

16:06
Joana abre o jogo sobre conversa privada com o namorado após aproximação a Boris: «Não consegue ter 100% compreensão» - Big Brother

Joana abre o jogo sobre conversa privada com o namorado após aproximação a Boris: «Não consegue ter 100% compreensão»

15:44
Mariana Sá recorda comentário polémico de Raquel sobre Sara e comenta: «Se é mais bonita, quem é o mais feio?» - Big Brother
08:36

Mariana Sá recorda comentário polémico de Raquel sobre Sara e comenta: «Se é mais bonita, quem é o mais feio?»

15:24
Vanessa rasga Tatiana: «As opiniões dela vêm da nave. São uma aberração» - Big Brother
11:32

Vanessa rasga Tatiana: «As opiniões dela vêm da nave. São uma aberração»

15:10
Mariana Sá não poupa Tatiana a críticas: «Alguma coisa eu fiz e está a mexer com ela» - Big Brother
08:47

Mariana Sá não poupa Tatiana a críticas: «Alguma coisa eu fiz e está a mexer com ela»

15:05
Será que Sara vai ficar desamparada? Há quem ache que sim - Big Brother
01:27

Será que Sara vai ficar desamparada? Há quem ache que sim

15:00
«Vão levar esse pessoal assim nas costas até quando?»: Tatiana desabafa com os portugueses - Big Brother
01:26

«Vão levar esse pessoal assim nas costas até quando?»: Tatiana desabafa com os portugueses

14:54
«Para ti é fácil terminar relacionamentos?»: Raquel confronta Nuno - Big Brother
02:25

«Para ti é fácil terminar relacionamentos?»: Raquel confronta Nuno

14:38
«Isto aqui está pesado»: Tatiana toma banho de sal após dinâmica - Big Brother
01:08

«Isto aqui está pesado»: Tatiana toma banho de sal após dinâmica

14:24
«És um bocado confiançuda e arrogante demais»: o clima aquece entre Sara e Ventura - Big Brother
02:58

«És um bocado confiançuda e arrogante demais»: o clima aquece entre Sara e Ventura

13:02
Nuno e Mariana Sá entram em discórdia e a culpada é Tatiana: «Não é contra» - Big Brother
04:18

Nuno e Mariana Sá entram em discórdia e a culpada é Tatiana: «Não é contra»

12:47
Não se podem ver: Mariana Sá lança dura farpa a Tatiana «Vai para a cama e volta a acordar» - Big Brother
06:41

Não se podem ver: Mariana Sá lança dura farpa a Tatiana «Vai para a cama e volta a acordar»

12:41
«Dupla personalidade»: João entra com tudo em dinâmica - Big Brother
04:56

«Dupla personalidade»: João entra com tudo em dinâmica

12:18
De chorar a rir: Dinâmica leva concorrentes a fazerem o inesperado - Big Brother
04:39

De chorar a rir: Dinâmica leva concorrentes a fazerem o inesperado

Acompanhe ao minuto

Leve e fresco: o vestido de verão de Carolina Pinto está a encantar a internet e nós sabemos onde pode comprar

  • Big Brother
Leve e fresco: o vestido de verão de Carolina Pinto está a encantar a internet e nós sabemos onde pode comprar - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Carolina Pinto voltou a dar nas vistas nas redes sociais, desta vez com uma escolha de estilo que não passou despercebida. Num story partilhado no Instagram, a ex-companheira de Marco Costa mostrou um vestido de verão que rapidamente captou a atenção dos seguidores, tornando-se inspiração para os dias mais quentes.

Carolina Pinto continua a afirmar-se como uma referência de estilo para muitos dos seus seguidores. Entre partilhas da rotina familiar, projetos profissionais e momentos ao lado dos filhos, a influenciadora digital vai mostrando também as suas escolhas de moda, que muitas são vezes que despertam a curiosidade de quem a acompanha.

Foi precisamente isso que voltou a acontecer nas últimas horas. Através dos stories de Instagram, Carolina surgiu com um vestido de verão que rapidamente se destacou pela sua leveza, elegância e versatilidade, características que fazem dele uma das peças mais desejadas desta época do ano.

Com um visual fresco e descontraído, a influenciadora mostrou que é possível conjugar conforto e sofisticação numa única peça.

Ao longo dos últimos anos, Carolina Pinto tem conquistado um público cada vez mais atento às suas sugestões de moda. Sempre que partilha um look novo, as reações multiplicam-se e são muitos os seguidores que procuram saber onde encontrar as peças ou recriar os seus visuais.

Este vestido não foi exceção. Apesar de se tratar de uma simples publicação temporária, bastou um story para voltar a colocar Carolina no radar das amantes de moda, mostrando que, muitas vezes, os looks mais marcantes são também os mais simples.

Temas: Carolina pinto Marco costa Verao Vestido

Relacionados

Carolina Pinto mostra beijo especial e desabafa: «Pela primeira vez em anos...»

Moderna e elegante: Carolina Pinto abre as portas da sua casa, venha visitá-la connosco

Uma casinha e um escorrega: Marco Costa mostra quarto de sonho da filha e não esquece Carolina Pinto

Carolina Pinto faz mudança de visual. Mas há uma história marcante por trás: «Nunca mais me vou esquecer...»

Fora da Casa

Um ano depois de uma mera indecisão da irmã, Eva Pais surpreende-a com presente especial: «Ela vai-se lembrar...»

Há 1h e 5min

Em destino de eleição, Cristina Ferreira volta a declarar-se a João Monteiro: «A última é a mais especial»

Há 2h e 38min

O destino de sonho escolhido por Liliana Filipa para uma escapadinha com os filhos fica em Portugal

Há 2h e 59min

Jéssica Vieira faz partilha amorosa com direito a declaração: «Apaixonem-se por alguém que olhe para vocês…»

Há 3h e 14min

De férias e muito bem acompanhado, Daniel Gregório mostra detalhes do seu primeiro verão sem Liliana Filipa

Hoje às 15:46

Filha de Marco Costa já “toma conta” da bisavó. O momento deixa qualquer um emocionado

Hoje às 15:22
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Sónia Jesus está fora do país com companhia especial e o inesperado aconteceu: Vitó reagiu

Hoje às 10:46

Joana abre o jogo sobre conversa privada com o namorado após aproximação a Boris: «Não consegue ter 100% compreensão»

Há 3h e 42min
06:51

Raquel mostra-se carinhosa com Nuno ao acordar e conta pormenores da noite

Hoje às 10:23
01:40

Após sair do Big Brother Verão, Joana revela o que o namorado lhe disse em privado

Hoje às 11:24

Carolina Pinto mostra beijo especial e desabafa: «Pela primeira vez em anos...»

Ontem às 10:27
Ver Mais

Notícias

Um ano depois de uma mera indecisão da irmã, Eva Pais surpreende-a com presente especial: «Ela vai-se lembrar...»

Há 1h e 5min

Em destino de eleição, Cristina Ferreira volta a declarar-se a João Monteiro: «A última é a mais especial»

Há 2h e 38min

O destino de sonho escolhido por Liliana Filipa para uma escapadinha com os filhos fica em Portugal

Há 2h e 59min

Jéssica Vieira faz partilha amorosa com direito a declaração: «Apaixonem-se por alguém que olhe para vocês…»

Há 3h e 14min

Leve e fresco: o vestido de verão de Carolina Pinto está a encantar a internet e nós sabemos onde pode comprar

Há 3h e 17min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Um ano depois de uma mera indecisão da irmã, Eva Pais surpreende-a com presente especial: «Ela vai-se lembrar...»

Há 1h e 5min

Em destino de eleição, Cristina Ferreira volta a declarar-se a João Monteiro: «A última é a mais especial»

Há 2h e 38min

Jéssica Vieira faz partilha amorosa com direito a declaração: «Apaixonem-se por alguém que olhe para vocês…»

Há 3h e 14min

Joana abre o jogo sobre conversa privada com o namorado após aproximação a Boris: «Não consegue ter 100% compreensão»

Há 3h e 42min

Filha de Marco Costa já “toma conta” da bisavó. O momento deixa qualquer um emocionado

Hoje às 15:22
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após aniversário, Francisco Macau assume "vazio": "Faltou-me um simples..."

Há 9 min

Francisco Monteiro revela sonho com a namorada... longe de Portugal!

Há 2h e 20min

"Amo-te": já viu quem se declarou a Marcia Soares?

Há 2h e 26min

Cláudio Ramos não tem dúvidas: este é o comentador "mais bonito"!

Há 3h e 59min

António Bravo e namorado vítimas de ataque homofóbico: "Fomos ameaçados de violência física"

Hoje às 15:07
Ver Mais Outros Sites