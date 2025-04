Mulher de Marco Costa assume: «Ele foi e é o meu primeiro amor». Mas não se refere ao noivo...

A mulher de Marco Costa, Carolina Pinto, assinalou esta quarta-feira uma data muito especial com uma declaração cheia de ternura no Instagram. O pequeno Vicente, filho do casal, completou 9 anos — e a mãe não deixou passar a ocasião em branco.

«Eu era uma menina, e ele… bem, ele foi e é o meu primeiro amor! Parabéns, filhote querido, 9 anos de uma vida inteira ainda juntos. Amo-te com amor, por amor, todos os dias», escreveu na legenda, visivelmente emocionada.

Entre palavras de amor e nostalgia, houve ainda espaço para uma brincadeira que arrancou sorrisos: «Espero que continues a gostar mais de mim do que do Sporting, mas sei que isso está prestes a mudar», confessou, num tom divertido.

A publicação rapidamente reuniu dezenas de comentários e mensagens de carinho dirigidas a Vicente. «Muitos parabéns, príncipe lindo, que a vida te sorria sempre!», escreveu uma seguidora. «Parabéns ao Vicente e à mamã também, um dia muito feliz e tudo de bom!», desejou outra.

Com uma família unida, um ambiente cheio de afeto e um dia recheado de mimos, o nono aniversário de Vicente promete ficar na memória. Afinal, quando se celebra com tanto amor, não há como correr mal.